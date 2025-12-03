«Монстр», 4-й сезон: что узнают зрители о преступнице из XIX века

«Монстр», 4-й сезон: что известно об экранизации истории Лиззи Борден, преступницы из XIX века
Осенью 2025 года на Netflix вышел третий сезон сериала-антологии «Монстр», повествующего о громких преступлениях, потрясших Америку. Проект уже продлили на четвертый сезон — в нем зрителям расскажут историю Лиззи Борден, девушки, которую судили за расправу над отцом и мачехой, но в итоге оправдали. «Лента.ру» выясняла, что известно о сюжете нового сезона и кто сыграет в нем главные роли.
Главное о сериале
- Оригинальное название: Monster
- Жанр: криминальная драма, антология
- Страна: США
- Возрастное ограничение: 18+
- Создатели: Райан Мерфи и Иэн Бреннан
- Количество сезонов: 3
- Дата выхода 4-го сезона: конец 2026 года
- Количество серий: 27
- Платформа: Netflix
«Монстр» — это американский сериал-антология, в каждом сезоне которого рассказывается история одного преступника. Первый сезон был посвящен известному серийнику Джеффри Дамеру, второй — братьям Лайлу и Эрику Менендесам, расправившимся со своими родителями, а третий — похитителю тел Эду Гину (Гейну).
Сейчас в производстве находится четвертый сезон — создатели сериала Райан Мерфи и Иэн Бреннан планируют экранизировать историю Лиззи Борден — американки, которую судили за расправу над отцом и мачехой, но в итоге оправдали.
Дата выхода
3 октября 2025 года на Netflix вышел третий сезон шоу «Монстр», посвященный орудовавшему в 1950-х Эду Гину. За несколько месяцев до этого, в июле, стало известно, что проект уже продлили на четвертый сезон, а в сентябре стартовали съемки. Ожидается, что они продлятся до марта 2026 года.
Netflix пока не назначил дату выхода четвертого сезона «Монстра», но в сети предполагают, что, раз съемки закончатся в марте, шоу должны выпустить уже осенью следующего года.
Ожидается, что премьера сериала «Монстр: Лиззи Борден» состоится осенью 2026 года. Точная дата выхода серий пока неизвестна
Некоторые западные СМИ даже уточняют, что, скорее всего, премьера состоится в конце сентября или начале ноября 2026-го. Трейлера к четвертому сезону пока нет.
Сюжет
Очередной сезон антологии будет посвящен делу американки Лиззи Эндрю Борден. Она городке Фолл-Ривер в штате Массачусетс. Ее отец Эндрю был довольно обеспеченным человеком и владел небольшой мебельной фабрикой, а мать ухаживала за домом. Когда Лиззи было два года, ее матери не стало. Для отца это стало настоящим потрясением, и он, оставшись с двумя маленькими дочерьми на руках, все больше отдалялся от семьи и все больше посвящал себя работе.
В итоге Эндрю возглавил несколько текстильных фабрик, занимался строительством и мелким производством. Несмотря на приличное состояние, Борден был скрягой: в его доме даже не было водопровода, хотя все обеспеченные американцы в то время оборудовали им свои особняки.
Лиззи и ее старшая сестра Эмма получили религиозное образование, а Лиззи в молодости еще и активно участвовала в деятельности церкви и христианских организаций — например, преподавала в воскресной школе детям недавних иммигрантов и была секретарем-казначеем в христианском обществе «Стремление».
Через три года после кончины жены Эндрю Борден женился на Эбби Дерфи Грей. Лиззи не питала к ней симпатии и была уверена, что Эбби вышла замуж за ее отца только из-за его богатства. К тому же Эндрю стал дарить семье своей новой жены недвижимость, нанял прислугу и стал сорить деньгами. Эмму и Лиззи поведение отца обижало — они прожили все детство без водопровода, электричества и вкусной еды, хотя у семьи были на это средства. А теперь девушки наблюдали, как их отец растрачивал имущество на чужую женщину.
Лиззи часто ссорилась с отцом. Тот постоянно упрекал дочь в том, что она якобы никогда не сможет выйти замуж, и сетовал на необходимость содержать ее. К тому же Эндрю был недоволен тем, как Лиззи ведет хозяйство и проводит свободное время, а потому постоянно приводил девушке в пример более успешных дочерей своих приятелей.
В 1892 году после очередной ссоры Лиззи и Эмма решили на некоторое время покинуть город, чтобы отдохнуть от семейных разборок. Когда они вернулись, обнаружили, что в Фолл-Ривер гостит их дядя, брат матери девушек Джон Морзе (Морс).
Утром 4 августа 1892 года Джон уехал, а Эндрю отправился на прогулку. Лиззи, которая должна была убрать гостевую комнату, где ночевал дядя, вместо этого поднялась наверх, чтобы застелить постель. В то же время кто-то расправился с Эбби, мачехой Лиззи. Ее несколько раз ударили топором по голове.
Затем в дом вернулся Эндрю и лег вздремнуть на диване. Примерно через полчаса с первого этажа позвала Лиззи — девушка сообщила, что нашла труп отца. Его, как и Эбби, зарубили топором.
На допросах Лиззи путалась в показаниях и противоречила самой себе. К тому же ее одежду не осмотрели на наличие пятен крови и не проводили в ее комнате доскональный обыск, а топоры, найденные в подвале Борденов, полиция не изъяла.
В итоге 11 августа Лиззи Борден все-таки арестовали, а 2 декабря ей предъявили обвинение. Суд над девушкой начался в следующем, 1893 году. Во время следствия выяснилось, что за несколько дней до начала суда над Лиззи в Фолл-Ривер кто-то зарубил топором женщину — так же, как годом ранее Эндрю и Эбби (в итоге, правда, преступника поймали, никакого отношения к делу Борденов он не имел).
Позже Лиззи все-таки оправдали, но ее дело получило огромный общественный резонанс и даже было названо «процессом века». Того, кто расправился с ее отцом и мачехой, так и не нашли, а девушка после суда стала изгоем. В начале XX века она поссорилась с сестрой Эммой и больше с ней не виделась. В 1927 году Лиззи ушла из жизни, заболев пневмонией, через несколько дней скончалась и Эмма.
Личность того, кто расправился с Эндрю и Эбби Борденами, до сих пор не установили. Существует две основные версии. Первая гласит, что это была все-таки Лиззи: в конце XIX века попросту не было современных методов криминалистики, поэтому найти и проанализировать все улики полиция не могла. Согласно другой версии, преступление совершил Джон Морзе.
Актеры
Впервые в истории антологии в четвертом сезоне Чарли Ханнэм, исполнивший главную роль в «Истории Эда Гина», вернется в проект в роли Эндрю Бордена. А Вики Крипс, сыгравшая в третьем сезоне нацистскую преступницу Ильзу Кох, исполнит на этот раз роль Бриджет Салливан, горничной Борденов.
Кто сыграет в третьем сезоне сериала «Монстр»:
- Элла Битти («Вражда») — Лиззи Борден, главная героиня;
- Чарли Ханнэм («Сыны анархии») — Эндрю Борден, отец Лиззи;
- Вики Крипс («Корсаж») — Бриджет Салливан, горничная Борденов, которая была в доме в момент преступления;
- Ребекка Холл («Престиж») — Эбби Борден, мачеха Лиззи;
- Билли Лурд («Американская история ужасов») — Эмма, старшая сестра Лиззи;
- Джессика Барден («Конец ***го мира») — Нэнс О'Нил, американская актриса, близкая подруга Лиззи.
Интересные факты
- В сентябре 2025 года шоураннер «Монстра» Райан Мерфи рассказал в интервью журналу Variety, что его команда выбирает героев для очередных сезонов не на основе резонансности преступления, а на основе важных вопросов, которые преступники поднимают в обществе. Этот фильтр позволил им исключить из списка известных маньяков, таких как Джон Уэйн Гейси и Джозеф Джеймс Деанджело. «Какие темы возникают, когда смотришь на эти преступления? — говорит Мерфи. — Они не задают никаких вопросов об обществе. Они кажутся слишком кровавыми — недостаточно интересными».
- Сара Полсон из «Американской истории ужасов» близка к заключению контракта на съемки в четвертом сезоне «Монстра». Она готовится сыграть Эйлин Уорнос — реальную преступницу, которая орудовала во Флориде в 1989-1990-х годах. Издание предполагает, что создатели сериала проведут параллель между Лиззи и Эйлин.
- Дело Лиззи Борден неоднократно экранизировали. Например, о нем вышли сериал «Хроники Лиззи Борден» с Кристиной Риччи в главной роли и фильм «Месть Лиззи Борден» с Хлоей Севиньи и Кристен Стюарт в главных ролях.