«Монстр», 4-й сезон: что узнают зрители о преступнице из XIX века

Осенью 2025 года на Netflix вышел третий сезон сериала-антологии «Монстр», повествующего о громких преступлениях, потрясших Америку. Проект уже продлили на четвертый сезон — в нем зрителям расскажут историю Лиззи Борден, девушки, которую судили за расправу над отцом и мачехой, но в итоге оправдали. «Лента.ру» выясняла, что известно о сюжете нового сезона и кто сыграет в нем главные роли.

Главное о сериале

Оригинальное название: Monster

Жанр: криминальная драма, антология

Страна: США

Возрастное ограничение: 18+

Создатели: Райан Мерфи и Иэн Бреннан

Количество сезонов: 3

Дата выхода 4-го сезона: конец 2026 года

Количество серий: 27

Платформа: Netflix

«Монстр» — это американский сериал-антология, в каждом сезоне которого рассказывается история одного преступника. Первый сезон был посвящен известному серийнику Джеффри Дамеру, второй — братьям Лайлу и Эрику Менендесам, расправившимся со своими родителями, а третий — похитителю тел Эду Гину (Гейну).

Сейчас в производстве находится четвертый сезон — создатели сериала Райан Мерфи и Иэн Бреннан планируют экранизировать историю Лиззи Борден — американки, которую судили за расправу над отцом и мачехой, но в итоге оправдали.

Дата выхода

3 октября 2025 года на Netflix вышел третий сезон шоу «Монстр», посвященный орудовавшему в 1950-х Эду Гину. За несколько месяцев до этого, в июле, стало известно, что проект уже продлили на четвертый сезон, а в сентябре стартовали съемки. Ожидается, что они продлятся до марта 2026 года.

Netflix пока не назначил дату выхода четвертого сезона «Монстра», но в сети предполагают, что, раз съемки закончатся в марте, шоу должны выпустить уже осенью следующего года.

Ожидается, что премьера сериала «Монстр: Лиззи Борден» состоится осенью 2026 года. Точная дата выхода серий пока неизвестна

Некоторые западные СМИ даже уточняют, что, скорее всего, премьера состоится в конце сентября или начале ноября 2026-го. Трейлера к четвертому сезону пока нет.

Сюжет

Очередной сезон антологии будет посвящен делу американки Лиззи Эндрю Борден. Она городке Фолл-Ривер в штате Массачусетс. Ее отец Эндрю был довольно обеспеченным человеком и владел небольшой мебельной фабрикой, а мать ухаживала за домом. Когда Лиззи было два года, ее матери не стало. Для отца это стало настоящим потрясением, и он, оставшись с двумя маленькими дочерьми на руках, все больше отдалялся от семьи и все больше посвящал себя работе.

В итоге Эндрю возглавил несколько текстильных фабрик, занимался строительством и мелким производством. Несмотря на приличное состояние, Борден был скрягой: в его доме даже не было водопровода, хотя все обеспеченные американцы в то время оборудовали им свои особняки.

Лиззи и ее старшая сестра Эмма получили религиозное образование, а Лиззи в молодости еще и активно участвовала в деятельности церкви и христианских организаций — например, преподавала в воскресной школе детям недавних иммигрантов и была секретарем-казначеем в христианском обществе «Стремление».

Через три года после кончины жены Эндрю Борден женился на Эбби Дерфи Грей. Лиззи не питала к ней симпатии и была уверена, что Эбби вышла замуж за ее отца только из-за его богатства. К тому же Эндрю стал дарить семье своей новой жены недвижимость, нанял прислугу и стал сорить деньгами. Эмму и Лиззи поведение отца обижало — они прожили все детство без водопровода, электричества и вкусной еды, хотя у семьи были на это средства. А теперь девушки наблюдали, как их отец растрачивал имущество на чужую женщину.

Лиззи часто ссорилась с отцом. Тот постоянно упрекал дочь в том, что она якобы никогда не сможет выйти замуж, и сетовал на необходимость содержать ее. К тому же Эндрю был недоволен тем, как Лиззи ведет хозяйство и проводит свободное время, а потому постоянно приводил девушке в пример более успешных дочерей своих приятелей.

В 1892 году после очередной ссоры Лиззи и Эмма решили на некоторое время покинуть город, чтобы отдохнуть от семейных разборок. Когда они вернулись, обнаружили, что в Фолл-Ривер гостит их дядя, брат матери девушек Джон Морзе (Морс).

Утром 4 августа 1892 года Джон уехал, а Эндрю отправился на прогулку. Лиззи, которая должна была убрать гостевую комнату, где ночевал дядя, вместо этого поднялась наверх, чтобы застелить постель. В то же время кто-то расправился с Эбби, мачехой Лиззи. Ее несколько раз ударили топором по голове.

Затем в дом вернулся Эндрю и лег вздремнуть на диване. Примерно через полчаса с первого этажа позвала Лиззи — девушка сообщила, что нашла труп отца. Его, как и Эбби, зарубили топором.

На допросах Лиззи путалась в показаниях и противоречила самой себе. К тому же ее одежду не осмотрели на наличие пятен крови и не проводили в ее комнате доскональный обыск, а топоры, найденные в подвале Борденов, полиция не изъяла.

В итоге 11 августа Лиззи Борден все-таки арестовали, а 2 декабря ей предъявили обвинение. Суд над девушкой начался в следующем, 1893 году. Во время следствия выяснилось, что за несколько дней до начала суда над Лиззи в Фолл-Ривер кто-то зарубил топором женщину — так же, как годом ранее Эндрю и Эбби (в итоге, правда, преступника поймали, никакого отношения к делу Борденов он не имел).

Позже Лиззи все-таки оправдали, но ее дело получило огромный общественный резонанс и даже было названо «процессом века». Того, кто расправился с ее отцом и мачехой, так и не нашли, а девушка после суда стала изгоем. В начале XX века она поссорилась с сестрой Эммой и больше с ней не виделась. В 1927 году Лиззи ушла из жизни, заболев пневмонией, через несколько дней скончалась и Эмма.

Личность того, кто расправился с Эндрю и Эбби Борденами, до сих пор не установили. Существует две основные версии. Первая гласит, что это была все-таки Лиззи: в конце XIX века попросту не было современных методов криминалистики, поэтому найти и проанализировать все улики полиция не могла. Согласно другой версии, преступление совершил Джон Морзе.

Актеры

Впервые в истории антологии в четвертом сезоне Чарли Ханнэм, исполнивший главную роль в «Истории Эда Гина», вернется в проект в роли Эндрю Бордена. А Вики Крипс, сыгравшая в третьем сезоне нацистскую преступницу Ильзу Кох, исполнит на этот раз роль Бриджет Салливан, горничной Борденов.

Кто сыграет в третьем сезоне сериала «Монстр»:

Элла Битти («Вражда») — Лиззи Борден, главная героиня;

Чарли Ханнэм («Сыны анархии») — Эндрю Борден, отец Лиззи;

Вики Крипс («Корсаж») — Бриджет Салливан, горничная Борденов, которая была в доме в момент преступления;

Ребекка Холл («Престиж») — Эбби Борден, мачеха Лиззи;

Билли Лурд («Американская история ужасов») — Эмма, старшая сестра Лиззи;

Джессика Барден («Конец ***го мира») — Нэнс О'Нил, американская актриса, близкая подруга Лиззи.

