Лучшие мультсериалы для взрослых: проекты, которые стоит увидеть

«Лента.ру» публикует топ-27 лучших мультфильмов для взрослой аудитории: от самых свежих проектов до культовых хитов. В подборку попали зарубежные мультсериалы разных жанров: шпионские боевики, средневековые фэнтези и, естественно, многочисленные ситкомы о семейных взаимоотношениях.

«Аркейн»

Годы выхода: с 2021 по 2024 Оригинальное название: Arcane: League of Legends Жанр: фантастика, фэнтези, драма, боевик, детектив Создатели: Кристиан Линке и Алекс Йи Сколько серий: 18 (2 сезона) Длительность одной серии: 45 минут Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.8 и 9.0

Один из главных анимационных проектов 2021 года, обладатель трех статуэток «Эмми». Яркий визуальный стиль, эффектные экшен-сцены и очень много драмы. События сериала разворачиваются в мире онлайн-игры League of Legends — однако для того, чтобы погрузиться в мир «Аркейна», знать лор оригинала совсем не обязательно.

Шоу рассказывает историю двух сестер — дерзкой бунтарки Вай и странноватой изобретательницы Паудер. Девочки обитают в мрачном подземном городе Заун и зарабатывают мелким воровством. Все меняется после вылазки в расположенный неподалеку верхний город — процветающий Пилтовер.

Совсем скоро сестры, готовые отдать друг за друга жизнь, превратятся в непримиримых врагов, а противостояние Зауна и Пилтовера приобретет ужасающие масштабы.

«Арчер» / «Спецагент Арчер»

Годы выхода: с 2009 по 2023 Оригинальное название: Archer Жанр: комедийный боевик, шпионский детектив Создатели: Адам Рид и Мэтт Томпсон Сколько серий: 145 (14 сезонов) Длительность одной серии: 25 минут Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 8.6

Пародийный мультсериал, которые высмеивает шпионские боевики. Привычные для жанра клише здесь доводятся до абсурда, а главный герой ужасно напоминает сексуально озабоченного Джеймса Бонда.

Специальный агент Стерлинг «Герцогиня» Арчер уже давно работает в секретной службе ISIS (International Secret Intelligence Service — Международная секретная разведывательная служба). Он обожает женщин и выпивку, не обладает какими-то особенными талантами, а на работу устроился благодаря своей матери, которая и управляет организацией. Недостатки Арчера не мешают ему оставаться одним из лучших супершпионов и раскрывать самые сумасшедшие заговоры.

«Звездный путь: Нижние палубы»

Годы выхода: с 2020 по 2024 Оригинальное название: Star Trek: Lower Decks Жанр: научная фантастика, приключенческий боевик, комедия Создатели: Майк МакМэхан и Алекс Куртцман Сколько серий: 50 (5 сезонов) Длительность одной серии: 25 минут Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 7.8

Анимационный сериал по вселенной научно-фантастической франшизы «Звездный путь». В «Нижних палубах» много шутливых отсылок к предыдущим частям франшизы — если разобраться в основных деталях глобальной истории, просмотр станет в разы веселее.

Звездолет USS «Серритос» — часть глобального Звездного флота. Правда, не сильно важная часть — небольшой экипаж корабля налаживает отношения с цивилизациями, первый контакт с которыми уже состоялся.

Четверо юных друзей-энсинов (младшее звание Звездного флота) — своенравная Беккет, мечтающий о повышении зануда Брэд, жизнерадостная инопланетянка Д'Вана и киборг-инженер Резерфорд — путешествуют по галактике на борту «Серритоса» и пытаются сделать окружающий мир чуточку лучше.

«Легенда о Vox Machina»

Годы выхода: с 2022 по настоящее время Оригинальное название: The Legend of Vox Machina Жанр: фэнтези, приключенческий боевик, комедия Создатель: Мэттью Мерсер Сколько серий: 36 (3 сезона) Длительность одной серии: 30 минут Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.3 и 8.4

Фэнтезийная история о группе неудачников, пытающейся защитить мир от зла. В основе — одна из сюжетных кампаний в YouTube-шоу Critical Role, где американские актеры озвучания играют в «Подземелья и драконы».

Команда Vox Machina состоит из оборванцев всех мастей: здесь есть и хитрый полуэльф, и гном-бард, и гигант-голиаф. Разношерстная банда путешествует по вымышленному миру Экзандрии и пытается заработать денег, чтобы купить выпивку. Одно из заданий, которое поручают Vox Machina, оказывается очень серьезным — на плечи безответственных героев быстро ложится судьба всего королевства.

Кстати, в ноябре 2025-го состоялась премьера мультсериала «Могучая девятка» (The Mighty Nein) — это отдельный анимационный проект, экранирующий новые фэнтези-приключения команды Critical Role.

«Мистер Пиклз»

Годы выхода: с 2014 по 2019 Оригинальное название: Mr. Pickles Жанр: комедия, ужасы Создатель: Уилл Карсола Сколько серий: 32 (4 сезона + пилотный эпизод) Длительность одной серии: 11 минут Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.7 и 7.3

Кровавый сатирический хоррор о милом мальчике и его жуткой собаке.

В самом обычном американском городе живет самая обычная семья Гудманов. Гудманы очень любят своего пса — обаятельного бордер-колли по кличке Мистер Пиклз, который обожает маринованные огурцы и души не чает в своем хозяине Томми. У забавного питомца есть только один недостаток — по ночам он превращается в кровожадного демона.

Когда никто не видит, Мистер Пиклз устраивает пугающие обряды, убивает и калечит людей, отгрызая им части тела. Жертвами демонической собаки становятся всякого рода негодяи, а единственным человеком, способным утихомирить пса, остается маленький Томми.

«Монстры-коммандос»

Годы выхода: с 2024 по настоящее время Оригинальное название: Creature Commandos Жанр: супергероика, приключенческий боевик, комедия Создатель: Джеймс Ганн Сколько серий: 7 Длительность одной серии: 25 минут Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.6 и 7.8

Первый проект из обновленной киновселенной DC.

Деятельность «Отряда самоубийц» запрещают на законодательном уровне, и его основательнице Аманде Уоллер приходится искать выход из ситуации. Решение находится быстро — в новую команду должны входить не люди со сверхспособностями, а настоящие монстры.

Так на свет появляется «Отряд М»: команда, состоящая из Франкенштейна, его Невесты, военного андроида, который скучает по временам Второй мировой войны, сумасшедшей антропоморфной ласки и других жутких существ.

Годы выхода: с 2021 по настоящее время Оригинальное название: Invincible Жанр: супергероика, приключенческий боевик, триллер, драма Создатель: Саймон Расиоппа Сколько серий: 25 (3 сезона + спецэпизод) Длительность одной серии: 50 минут Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 8.7

Динамичный, кровавый и одновременно с этим очень душевный супергеройский боевик.

Марк Грейсон с детства обожал комиксы о супергероях. Когда парню исполнилось 17 лет, он понял, что обладает сверхспособностями: нечеловеческой силой и выносливостью, умением летать и способностью к регенерации. Навыки достались Марку от отца — Нолана Грейсона и по совместительству величайшего защитника Земли Омни-Мэна. Нолан собирается собственноручно тренировать сына, чтобы подготовить мальчика к профессиональной карьере супергероя.

Вскоре Марк, взявший себе псевдоним Непобедимый, начинает сражаться со злом. Он еще не догадывается, что великий Омни-Мэн не так добр и справедлив, как кажется.

«Обратная сторона Земли»

Годы выхода: с 2020 по 2025 Оригинальное название: Solar Opposites Жанр: научная фантастика, приключенческая комедия Создатель: Джастин Ройланд Сколько серий: 63 (6 сезонов) Длительность одной серии: 25 минут Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 7.9

Саркастичный сай-фай от автора «Рика и Морти». Обычная жизнь на Земле глазами пришельцев.

Далекая планета Шлорп была идеальным местом для жизни, пока ее не уничтожил гигантский астероид. После ужасной катастрофы группа выживших инопланетян перебралась на Землю и начала новую жизнь среди людей.

Мрачному Корво земной быт пришелся не по вкусу, а оптимистичному Терри странная Земля, наоборот, очень приглянулась. Юным пришельцам Юмьюлаку и Джесси пришлось тяжелее всего, ведь они начали ходить в обычную американскую школу. Хорошо, что скоро все проблемы инопланетян закончатся — когда их питомец Пупа подрастет, он превратит Землю в новый Шлорп.

«Первобытный»

Годы выхода: с 2019 по настоящее время Оригинальное название: Primal Жанр: фэнтези, приключенческий боевик Создатель: Генндий Тартаковский Сколько серий: 20 (2 сезона) Длительность одной серии: 22 минуты Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.5 и 8.6

История неожиданной дружбы, рассказанная мастером взрослой анимации Генндием Тартаковским (автором «Самурая Джека» и «Монстров на каникулах»).

Из-за атаки динозавров-хищников древний человек Копье теряет семью. Вскоре он находит себе нового союзника — самку тираннозавра по кличке Клык, которая пытается спасти своих детей от нападения тех же самых хищников.

Союз двух непохожих существ выглядит как минимум странно, но отлично работает. Человеку и динозавру не нужны слова, чтобы понять друг друга и попытаться выжить.

«Полночные откровения»

Годы выхода: 2020 Оригинальное название: The Midnight Gospel Жанр: фантастика, комедия, драма Создатели: Пендлтон Уорд и Дункан Трасселл Сколько серий: 8 Длительность одной серии: 25 минут Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 8.2

Космический подкастер ведет задушевные беседы с пришельцами. Проникновенные беседы о вечном, спрятанные под вырвиглазно-яркой оболочкой.

Клэнси Гилрой — странный инопланетянин в широкополой шляпе, который ведет собственный подкаст. Однажды он оставляет свое родное измерение под названием Хроматическая Лента и отправляется в опасное путешествие.

С помощью барахлящего «мультивселенного стимулятора» Клэнси переносится в сюрреалистичные миры, которые находятся на грани уничтожения. Там он и обнаруживает героев для своего подкаста — на фоне гибнущих миров инопланетяне беседуют на самые разные темы — о прощении, самосознании и страхе смерти.

«По ту сторону изгороди»

Годы выхода: 2014 Оригинальное название: Over the Garden Wall Жанр: фэнтези, приключения, драма Создатель: Нат Кэш Сколько серий: 10 Длительность одной серии: 11 минут Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.7 и 8.7

Философская и довольно меланхоличная история о детях, которые возвращаются домой через мистический ночной лес. Эту мрачную сказку можно смотреть в любом возрасте — каждый найдет в ней что-то для себя.

Два брата блуждают по Неизведанному — жутковатому лесу, в котором происходят странные вещи. Старший брат по имени Вирт — застенчивый подросток, который переживает буквально обо всем на свете. Младший, наивный оптимист Грег, носит с собой лягушку и использует чайник вместо головного убора.

На пути домой Грега и Вирта ждет много опасных приключений. Главное — не попадаться на глаза хозяину Неизведанного, жуткому Зверю.

«Разочарование»

Годы выхода: с 2018 по 2023 Оригинальное название: Disenchantment Жанр: фэнтези, приключенческая комедия Создатель: Мэтт Грейнинг Сколько серий: 50 (3 сезона) Длительность одной серии: 30 минут Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.6 и 7.2

Ироничное средневековое фэнтези от Мэтта Грейнинга — создателя легендарных «Симпсонов» и «Футурамы».

Принцесса-алкоголичка Тиабини или просто Бин живет в сказочном королевстве под названием Дримландия. Ей, как и всем принцессам, суждено выйти замуж и жить долго и счастливо. Только вот будущий жених не вызывает у Бин никаких положительных эмоций, да и сама перспектива скорого замужества выглядит сомнительно.

Решив наконец взять ответственность за свою судьбу, Бин покидает замок. Компанию беглой принцессе составляет хитрый демоненок Люцик и наивный эльф Эльфио.

«Сумерки богов»

Годы выхода: 2024 Оригинальное название: Twilight of the Gods Жанр: фэнтези, приключенческий боевик, детектив Создатель: Зак Снайдер Сколько серий: 8 Длительность одной серии: 30 минут Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.0 и 7.3

Мрачная фэнтези-сага от Зака Снайдера, основанная на скандинавском фольклоре. Шоу не пытается покадрово воспроизвести классические предания — вместо этого «Сумерки богов» погружают зрителей в изобретательный кровавый экшен с налетом мифологии.

Воительница Сигрид живет в деревне викингов и готовится к свадьбе. Правда, торжество быстро превращается в разрушительное побоище — все по вине бога грома Тора. Сигрид решает поквитаться с жестоким божеством: она собирает собственную команду мстителей и выходит на тропу войны.

«Харли Квинн»

Годы выхода: с 2019 по настоящее время Оригинальное название: Harley Quinn Жанр: супергероика, приключенческий боевик, криминальная комедия Создатели: Джастин Халперн, Патрик Шумакер и Дин Лори Сколько серий: 57 (5 сезонов) Длительность одной серии: 25 минут Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 и 8.4

Супергеройская комедия о приключениях одной из самых ярких антигероинь в истории. В шоу много культовых персонажей из комиксов DC, эффектных сражений и черного юмора.

Харли Квинн разрывает отношения с Джокером — она уже давно поняла, что суперзлодей ее больше не любит. Теперь Хали собирается доказать бывшему, что способна самостоятельно сеять страх и ужас на улицах Готэма.

В попытках стать великой злодейкой она решает собрать собственную команду антигероев. Вызывающее поведение девушки, естественно, не остается незамеченным.

«Царство падальщиков»

Годы выхода: 2023 Оригинальное название: Scavengers Reign Жанр: научная фантастика, драма, приключения Создатели: Джозеф Беннетт и Чарльз Хюттнер Сколько серий: 12 Длительность одной серии: 25 минут Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.3 и 8.6

Смелая научная фантастика о людях будущего, которые пытаются выжить на неизвестной планете.

Межзвездный грузовой корабль «Деметра 227» вышел из строя. Части экипажа удалось покинуть аварийный космолет — спасательные капсулы перенесли выживших на ближайшую планету Веста. Это странный мир, наполненный фантастической флорой и фауной, где большая часть местных существ пытается уничтожить инопланетян.

Двое членов экипажа — Сэм и Урсула — умудряются восстановить контроль над кораблем и дистанционно посадить его где-то на поверхности Весты. На поиски спасительной «Деметры» отправляются все выжившие: Сэм и Урсула, техник Ази и ее робот-помощник, который постепенно обретает эмоции, и парень Кеймен, сознанием которого управляет внеземное создание.

Анимационная классика

В эту подборку попали самые известные мультсериалы для взрослых — культовые хиты, которые уже давно полюбились аудитории.

«Американский папаша» — будни одной семьи в США. Глуповатый отец-республиканец, работающий в ЦРУ, его жена-домохозяйка, сын-неудачник и либеральная дочь-бунтарка, гениальная золотая рыбка и ленивый пришелец из «Зоны 51» — в общем, «идеальные» Смиты. «Бивис и Баттхед» — ироничный мультсериал, ставший символом поп-культуры 1990-х годов. Двое туповатых и озабоченных подростков смотрят телевизор и смеются над всем вокруг. «Гриффины» — еще один сатирический ситком о семейных отношениях в США. Среди необычных членов семейства Гриффинов — гениальный ребенок, мечтающий о мировом господстве, и говорящий пес-алкоголик. «Дарья» — спин-офф «Бивиса и Баттхеда» о безэмоциональной саркастичной старшекласснице, ее семье и друзьях. «Конь БоДжек» — психологическое драмеди о кризисе среднего возраста. Антропоморфный конь-алкоголик, который когда-то был телезвездой, пытается вновь ощутить вкус жизни. «Любовь. Смерть. Роботы» — анимационная антология о том, как роботы проникают в жизнь человека. Каждая серия — это отдельная история со своим визуальным стилем, миром и моралью. «Рик и Морти» — безумный сай-фай о приключениях гениального ученого и его неуверенного в себе внука. Шоу пестрит метаиронией, высмеивает американское общество и само себя. «Симпсоны» — самый продолжительный американский мультсериал, в котором, кажется, предсказали вообще всю современную историю. «Флинстоуны» — забавный мультсериал о жизни двух лучших друзей из каменного века и их жен. «Футурама» — научно-фантастическая сатира с колоритными персонажами. В результате криогенной заморозки обычный землянин Фрай переносится на тысячи лет вперед и учится жить на Земле будущего. «Царь горы» — жизнь обычной семьи из Техаса. Несмотря на комедийную составляющую, этот ситком выглядит куда глубже условных «Симпсонов». «Южный парк» — приключения четырех друзей подростков, живущих в небольшом американском городке. Абсурдный юмор, социальные темы и около ста смертей Кенни.