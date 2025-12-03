Анджелина Джоли сыграет в триллере «Санни»

Издание Deadline сообщило, что стартовало производство фильма Sunny («Санни»), где главную роль сыграет знаменитая актриса Анджелина Джоли («Мария»). Дата выхода триллера пока неизвестна.

Сюжет картины расскажет о женщине-гангстере, которая пытается спастись от жестокого наркобарона. Параллельно, она должна защитить своих сыновей, но времени на побег остаётся слишком мало. Авторы проекта рассказали, что «Санни» будет снята в духе классических фильмов о мафии.

Режиссёром ленты выступит Эва Сёрхёуг — один из авторов знаменитого сериала «Шершни». Сценарий к фильму написал Уильям Дэй Фрэнк («Убийственный подкаст»). Продюсером «Санни» стала сама Анджелина Джоли.