В Крыму стартовали съемки 16-серийного сериала о спецназе ФСБ

Новый съемочный период остросюжетного проекта под рабочим названием "Спецы", который кинокомпания "Триикс Медиа" впервые производит по заказу телеканала РЕН ТВ, проходит в Крыму. Там съемочная группа планирует работать до середины декабря, сообщила пресс-служба кинокомпании.

А стартовали съемки 16-серийного сериала в Ингушетии в июле этого года, еще несколько серий были сняты в Санкт-Петербурге. Сериал основан на реальных событиях и рассказывает об операциях, проведенных сотрудниками Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России в регионах России и за рубежом в период с 2012 по 2014 годы. Главные герои - собирательный образ бойцов всех подразделений ЦСН.

"В Крыму пройдут съемки захватывающих эпизодов, связанных с выполнением задач спецподразделениями боевых пловцов, в том числе зритель увидит штурм корабля. Отдельная история будет посвящена событиям Крымской весны. Главная творческая задача для нас - достоверное художественное воплощение событий, которые до сих пор были известны жителям нашей страны преимущественно по новостям. Кроме того, в нашем проекте мы хотим продемонстрировать красоту регионов России - и Крыма в том числе. Съемки на полуострове запланированы в Симферополе, Керчи и Феодосии", - рассказал "РГ" режиссер сериала Александр Черняев.

По сюжету выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного училища Игорь Ларионов (Денис Донской) попадает в группу Центра специального назначения ФСБ России, которой командует подполковник ФСБ Андрей Колпаков. Отец Ларионова до гибели был боевым товарищем Колпакова. От отца Игорь унаследовал важную черту - несмотря ни на что достигать своей цели. В составе группы спецназовцев Игорю, который получил позывной Студент, предстоят смертельно опасные миссии. С выполнением каждой новой задачи герой убеждается, что все, казалось бы, несвязанные события, свидетелем которых он становится, являются очередными ходами в продолжающемся геополитическом противостоянии Запада и уже окрепшей после 1990-х России.