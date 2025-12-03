Завершились съемки триллера «Синтетика»

Закончены съемки триллера "Синтетика" режиссера Алекса Некто. Картина кинокомпании "Дарфильм" основана на реальных событиях - резонансном судебном процессе, который инициировала актриса против крупного банка. Фильм снят при поддержке Министерства культуры РФ.

© Российская Газета

Звезда дубляжа Алена (Анна Егоян) однажды с ужасом обнаруживает, что ее уникальный голос украден и превращен в новый "продукт", синтезированный с помощью искусственного интеллекта. Разработчики нейросети одного крупного банка незаконно используют ее голос повсюду - от объявлений в аэропорту и компьютерных игр до сомнительной рекламы. Алена хочет вернуть себе право распоряжаться тем, что принадлежит ей от рождения, и вместе со своим бойфрендом (Никита Ковтунов), юристом (Михаил Тарабукин) и журналисткой (Ольга Смирнова) вступает в неравную схватку с крупной компанией в лице директора банка (Михаил Трухин).

Основой для сценария послужило реальное дело актрисы озвучания Алены Андроновой. Ее история получила широкий общественный резонанс в 2023 году. Тогда выяснилось, что голос Алены, записанный несколько лет назад для обучения голосового помощника одного из российских банков, стал использоваться для озвучания разнообразных коммерческих проектов, включая эротические чаты.

Говорит генеральный продюсер фильма Дарья Храмцова:

- Это не фантастика, это наша сегодняшняя действительность. Случай Алены Андроновой вскрыл системную проблему, с которой могут столкнуться тысячи людей, чьи голоса и изображения становятся сырьем для нейросетей. Наш фильм - художественное осмысление этой новой реальности.

Исполнительница главной роли Анна Егоян признается:

- История Алены меня поразила: мало кто нашел бы в себе силы так бороться. Ее история заставляет задуматься: а как бы я сама поступила на ее месте? Мне хотелось показать в фильме, что чувствует человек, когда у него забирают самое личное.

- Для нас "Синтетика" - это история о вневременной ценности человеческих отношений на фоне пластиковых идей, смыслов, синтезированного искусства, - говорит продюсер Анастасия Перова. - Основная идея проекта в том, чтобы противопоставить живое и искусственное, оставив выбор за зрителем.

Премьера картины ожидается в 2026 году.