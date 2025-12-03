Обвиненный в каннибализме актер сыграет в российском фильме

Американский актер Арми Хаммер, которого ранее отменяли в Голливуде из-за обвинений в каннибализме и насилии, сыграет в российском фильме. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Сценарист и продюсер проекта «Альтернатива» Андрей Золотарев во время питчинга Фонда кино рассказал о подготовке к съемке боевика, основанного на книге Александра Журавского. По сюжету события разворачиваются в недалеком будущем, где безопасность государств контролируют нейросети. Бывший офицер спецназа, которого сыграет Петр Федоров, будет пытаться предотвратить мировой конфликт.

По информации источника, Золотарев сравнил будущую картину со шпионской франшизой о Джейсоне Борне. Режиссером картины должен выступить Евгений Сангаджиев, который ранее снял «Балет» и Happy End.

В 2024 году стало известно, что актер Арми Хаммер, известный по ролям в «Одиноком рейнджере» и «Агентах А.Н.К.Л.», прокомментировал многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах и каннибализме.