Появились первые постеры пятого сезона «Пацанов»

Компания Amazon представила первые постеры пятого сезона сериала «Пацаны». Продолжение знаменитого супергеройского проекта выйдет на стриминговом сервисе Prime Video летом 2026 года.

Пятый сезон «Пацанов» станет финальным для всего сериала. Ранее звезда шоу Карл Урбан заявил, что зрителей начнут шокировать с первых серий: некоторые персонажи погибнут в начале сезона.

© Amazon

© Amazon

Съёмки пятого сезона завершились в конце июня. Главные роли вновь сыграли Джек Куэйд («Компаньон»), Карл Урбан («Стартрек: Возмездие») и Энтони Старр («Банши»). До финала проекта зрителей также ждёт второй сезон «Поколения «Ви» — он стартует 17 сентября.