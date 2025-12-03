«Ленфильм» станет центром исторических фильмов

В собственность Санкт-Петербурга передали сто процентов акций АО "Киностудия "Ленфильм", ранее находившихся в федеральном владении. Власти Северной столицы уже анонсировали разработку стратегии развития старейшей киностудии страны, долгое время находящейся в кризисной ситуации.

В администрации города заявили, что в ближайшее время на студии встретятся актеры и общественные деятели для совместной разработки стратегии ее дальнейшего развития. Предполагается, что "Ленфильм" станет центром патриотического и исторического кино.

Концепция включает в себя модернизацию выставочного центра, кинотеатра, проведение фестивалей. Также будут отремонтированы и отреставрированы исторические здания.

Помимо этого город планирует привлекать молодых режиссеров для создания новых фильмов о стране и о ее героях.

Деятели культуры подтверждают, что перед киностудией стоит огромный фронт работ.

- В данном случае остается лишь ждать, какие город предложит пути развития. Ведь киностудия в очень сложном состоянии. На мой взгляд, стратегия должна включать позиционирование студии как таковой. Для возрождения работы недостаточно просто поменять оборудование. Прежде всего необходимо понимание, в каком направлении идти, - считает кинорежиссер Дмитрий Месхиев.

Справка "РГ"

История "Ленфильма" насчитывает более ста лет. Именно здесь прошел первый в стране кинопоказ. На киностудии работали великие режиссеры и актеры, снимались звезды мирового кино. Здесь было снято более полутора тысяч фильмов, входящих в золотой фонд отечественного кинематографа. Среди них - "Чапаев", "Небесный тихоход", "Золушка", "Гамлет", "Собачье сердце".