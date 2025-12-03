Сэм Уортингтон высказался о ленте «Аватар 3: Пламя и пепел»

Издание The Hollywood Reporter взяло интервью у звезды серии фильмов «Аватар» Сэма Уортингтона. Он рассказал о своём отношении к третьей части франшизы.

© скриншот из фильма «Аватар 3: Пламя и пепел»

По словам актёра, для него триквел казался финалом всей серии. Уортингтон также заявил, что Джеймс Кэмерон вложил все силы в серию и хочет посмотреть, как аудитория отреагирует на «Пламя и пепел».

Для меня «Аватар 3» всегда казался последней битвой, финальной схваткой. Знаю, у Джеймса Кэмерона есть идеи относительно продолжения саги. Но он снял все эти фильмы, вложив всю свою и силу, чтобы посмотреть, какими в итоге они получатся.

Премьера фильма «Аватар 3: Пламя и пепел» состоится 19 декабря. Лента расскажет историю агрессивного клана На’ви, который обитает возле вулканов и противостоит главным героям. Также в картине сменится основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак. Ранее режиссёр Джеймс Кэмерон заявил, что судьба следующих частей франшизы зависит от сборов триквела.