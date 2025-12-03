Что известно о пятом сезоне «Эмили в Париже»

В 2020 году сериал «Эмили в Париже» с Лили Коллинз в главной роли Netflix. Несмотря на придирки критиков к сюжетным линиям и многочисленным клише, сериал «дожил» до пятого сезона. Предполагается, что действие новых серий Италию, и «Эмили в Риме» вновь будут ждать любовные и карьерные приключения. «Лента.ру» рассказывает, когда выйдет пятый сезон сериала «Эмили в Париже» и чем удивит продолжение.

© Lenta.ru

«Эмили в Париже»: главное

Год выхода: 2020 — настоящее время

Платформа: Netflix

Страна: США

Жанры: драма, мелодрама, комедия

Режиссеры: Эндрю Флеминг, Питер Лоэр, Катина Медина Мора

Сценаристы: Даррен Стар, Кайла Элперт, Дебора Копакен

В ролях: Лили Коллинз, Филиппин Леруа-Болье, Эшли Пак, Лукас Браво, Сэмюэл Арнольд, Брюно Гуэри, Камилль Раза, Люсьен Лависконт, Уильям Абади, Кевин Диас

«Эмили в Париже» — американо-французский мелодраматический сериал, премьера которого состоялась в 2020 году на платформе Netflix. Шоураннером выступил американский режиссер и сценарист Даррен Стар, создатель «Секса в большом городе», а главную роль сыграла Лили Коллинз («С любовью, Рози», «Отверженные», «Белоснежка: Месть гномов»). Съемки большей части сцен, действительно, проходили в Париже, в частности в пятом и первом округах. Во втором сезоне продюсеры задействовали также Сен-Тропе, а в четвертом — переместились в Рим.

По сюжету главная героиня, эксперт по социальным сетям Эмили Купер, на год переезжает в Париж вместо своей начальницы. Жизнерадостная Эмили полна энтузиазма: ей не терпится подружиться с новыми коллегами и исследовать французскую столицу. Однако Париж встречает ее, мягко говоря, прохладно: сотрудники офиса Savoir посмеиваются над ее внешним видом и незнанием языка, квартира оставляет желать лучшего, а с парнем, оставшимся в Чикаго, общение становится все более напряженным. Тогда Эмили отправляется на курсы французского, заводит тревел-блог, влюбляется (не раз) и пытается наладить отношения с коллегами.

Дата выхода 5-го сезона

Создатель шоу Даррен Стар еще в сентябре 2024-го подтвердил, что сериал продлен на пятый сезон. Почти год спустя стала известна дата релиза.

18 декабря 2025 года на Netflix выйдет 5-й сезон «Эмили в Париже»

Изначально предполагалось, что продолжение выйдет не раньше 2026 года.

Трейлер

Сюжет

Четвертый сезон

Четвертый сезон «Эмили в Париже» собрал 19,9 миллиона просмотров за первые четыре дня и вошел в топ-10 сериалов в 93 странах. Причиной такой популярности, возможно, стала новая локация, где развернулись события финальных серий, а именно — Рим.

Осторожно, спойлеры!

По сюжету, в четвертом сезоне Эмили окончательно расстается с Габриэлем и начинает близко общаться с новым знакомым, итальянцем Марчелло. Он приглашает ее провести выходные в Риме, девушка соглашается, но, конечно, не может удержаться от рабочих дел даже в отпуске. Узнав, что Марчелло — наследник локального бренда, Эмили с подачи своей начальницы Сильви предлагает ему услуги агентства «Грато». Семья Марчелло готова заключить сделку, но с одним условием — у агентства должен быть офис в Риме. Сильви объявляет об открытии итальянского филиала и назначает Эмили его главой.

Пятый сезон

Главная интрига нового сезона — останется ли Эмили в Париже или окончательно переедет в Рим? Этот вопрос вышел даже на политический уровень, после того как президент Франции Эммануэль Макрон написал в социальных сетях, что «Эмили в Париже» в Риме не имеет смысла.

«Мы будем бороться изо всех сил, чтобы она осталась в Париже», — добавил Макрон в интервью Variety. Эти слова, кажется, оскорбили мэра Рима Роберто Гуальтьери, который опубликовал на своей странице в соцсетях пост: «Дорогой Эммануэль Макрон, не волнуйтесь: Эмили отлично чувствует себя в Риме. Сердцу не прикажешь, давайте позволим ей выбирать».

Чтобы развеять домыслы, создатель проекта Даррен Стар сообщил, что в новых эпизодах Эмили будет балансировать между Римом и Парижем, и пока не собирается выбирать ни один из городов.

Одной из основных сюжетных линий, вероятно, станет любовный треугольник, так как на сердце Эмили снова претендуют два молодых человека: Марчеллло и Габриэль, который в финале четвертого сезона отправляется за ней в Рим. Зрителей точно ждут сравнения французской и итальянских культур и новые приключения Эмили, которая довольно долго привыкала к особенностям Парижа. Скорее всего, большую роль в сюжете будет занимать управление итальянским офисом, а значит, нас ждут новые герои — как коллеги Эмили, так и ее клиенты.

Возможно, действие сериала даже на некоторое время переместится в Китай, так как лучшей подруге Эмили, Минди, предложили участвовать в качестве судьи в популярном китайском шоу Chinese Pop Star. Подтверждений этому нет, но, по словам Стара, Минди точно появится в новом сезоне.

Скорее всего, зрители больше не увидят Алфи, бывшего молодого человека Эмили, который в финальных эпизодах встречается с Купер и говорит, что находится в новых серьезных отношениях. Под вопросом остается и появление в сериале Камилль — бывшей девушки Габриэля. В четвертом сезоне она пытается обманом вернуть Габриэля, разрывает отношения с Софией и в итоге решает сосредоточиться на себе. Она переезжает из дома, где жили Эмили и Габриэль и говорит, что планирует усыновить ребенка.

Ожидается, что в новом сезоне все основные актеры вернутся к своим ролям, в том числе исполнительница главной роли Лили Коллинз и Лукас Браво, сыгравший Габриэля. Также к касту должны присоединиться новые актеры, но их имена пока не раскрываются.

Актеры и роли

Эмили Купер (Лили Коллинз) — молодая американка, которую отправляют в командировку в Париж для работы во французском офисе рекламной компании Savoir.

Сильви Грато (Филиппин Леруа-Болье) — начальница Эмили, руководительница французского филиала Savoir. После ссоры с американскими коллегами открывает собственное агенство.

Минди Чен (Эшли Пак) — первая подруга Эмили во Франции и ее соседка по квартире. Минди — наследница состоятельного сингапурского бизнесмена, которая решила строить жизнь самостоятельно и не брать деньги у отца. Мечтает о славе певицы.

Габриэль (Лукас Браво) — сосед Эмили, владелец местного ресторана Chez Lavaux. На протяжении всех предыдущих сезонов разрывается между Эмили и своей девушкой Камилль.

Камилль (Камилль Раза) — подруга Эмили и девушка Габриэля, галеристка.

Алфи (Люсьен Лависконт) — лондонский банкир карибского происхождения, с которым Эмили знакомится на курсах французского языка, и к которому у нее вспыхивает любовный интерес.

Жюльен (Сэмюэл Арнольд) и Люк (Брюно Гуэри) — экстравагантные коллеги Эмили во французском офисе.

Антуан Ламбер (Уильям Абади) — крупнейший клиент агентства Savoir и давний любовник Сильви.

Бенуа (Кевин Диас) — уличный музыкант и участник группы, в которой поет Минди. Ее возлюбленный в первых двух сезонах.

Николя де Леон (Пол Форман) — богатый наследник и SEO крупного конгломерата JVMA. Бывший одноклассник Минди, к которому у нее появляются чувства.

София Сидерис (Мелия Крейлинг) — греческая художница, которая проводит выставку в галерее Камилль. Между девушками завязываются близкие отношения.

Марчелло (Эухенио Франческини) — новый возлюбленный Эмили, представитель итальянского семейного бренда.

Женевьева (Талия Бессон) — падчерица Сильви, которая устраивается в ее агентство и пытается занять место Эмили.

Критика сериала

Первый сезон сериала столкнулся с неоднозначной реакцией. Критики оценили его довольно низко, отметив скудность и банальность сюжета, нереалистичность некоторых сцен, оторванность от реальности, а также обилие клише (например, о том, что все американцы — дружелюбные и жизнерадостные, а все французы — невежливые снобы). На Rotten Tomatoes сериал получил неутешительные 63 процента одобрения, а на IMDb — 6,8 балла из 10.

Однако зрители встретили «Эмили в Париже» тепло и, несмотря на подтрунивания над приключениями главной героини, продолжили его смотреть. Это позволило Стару и Netflix продлить проект еще на три сезона, которые получили такие же низкие оценки от критиков и такую же горячую любовь поклонников.

Критики в итоге объяснили феномен сериала обаятельными персонажами, а также тем, что он полностью выдерживает стиль романтической комедии (местами даже фантастической). «Если вам нужен пятичасовой отпуск для мозга, "Эмили в Париже" — это то, что вам нужно», — написало издание Entertainment Weekly.