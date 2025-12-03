Названы 11 лучших фильмов 2025 года

Издание Vanity Fair представило список из одиннадцати главных фильмов 2025 года. Редакция выделила как масштабные, так и камерные проекты самых разных жанров.

Одним из фаворитом стала последняя картина Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой", с огромным успехом представленная на Каннском кинофестивале.

Также в список попали амбициозная спортивная драма "Марти Великолепный" Джоша Сэфди, биографическая драма Ричарда Линклейтера "Голубая луна" о последних годах жизни поэта-песенника Лоренца Харта и картина - лауреат Каннского фестиваля "Сентиментальная ценность" Йоакима Триера.

Попали в рейтинг и два хоррора: "Орудия" Зака Креггера, неоднократно названный критиками новой надеждой жанра, и "Грешники" Райана Куглера о нелегкой жизни чернокожих американцев в штате Миссисипи.

Полный список выглядит так (в порядке перечисления в статье, без мест):

  1. "Голубая Луна" Ричарда Линклейтера
  2. "Дружба" Эндрю ДеЯнга
  3. "Хэмнет" Хлои Чжао
  4. "Простая случайность" Джафара Панахи
  5. "Марти Великолепный" Джоша Сэфди
  6. "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона
  7. "Секретный агент" Клебера Мендосы Фильо
  8. "Сентиментальная ценность" Йоакима Триера
  9. "Грешники" Райана Куглера
  10. "Сны поездов" Клинта Бентли
  11. "Орудия" Зака Креггера