Названы 11 лучших фильмов 2025 года
Издание Vanity Fair представило список из одиннадцати главных фильмов 2025 года. Редакция выделила как масштабные, так и камерные проекты самых разных жанров.
Одним из фаворитом стала последняя картина Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой", с огромным успехом представленная на Каннском кинофестивале.
Также в список попали амбициозная спортивная драма "Марти Великолепный" Джоша Сэфди, биографическая драма Ричарда Линклейтера "Голубая луна" о последних годах жизни поэта-песенника Лоренца Харта и картина - лауреат Каннского фестиваля "Сентиментальная ценность" Йоакима Триера.
Попали в рейтинг и два хоррора: "Орудия" Зака Креггера, неоднократно названный критиками новой надеждой жанра, и "Грешники" Райана Куглера о нелегкой жизни чернокожих американцев в штате Миссисипи.
Полный список выглядит так (в порядке перечисления в статье, без мест):
- "Голубая Луна" Ричарда Линклейтера
- "Дружба" Эндрю ДеЯнга
- "Хэмнет" Хлои Чжао
- "Простая случайность" Джафара Панахи
- "Марти Великолепный" Джоша Сэфди
- "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона
- "Секретный агент" Клебера Мендосы Фильо
- "Сентиментальная ценность" Йоакима Триера
- "Грешники" Райана Куглера
- "Сны поездов" Клинта Бентли
- "Орудия" Зака Креггера