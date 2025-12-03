Названы 11 лучших фильмов 2025 года

Издание Vanity Fair представило список из одиннадцати главных фильмов 2025 года. Редакция выделила как масштабные, так и камерные проекты самых разных жанров.

Одним из фаворитом стала последняя картина Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой", с огромным успехом представленная на Каннском кинофестивале.

Также в список попали амбициозная спортивная драма "Марти Великолепный" Джоша Сэфди, биографическая драма Ричарда Линклейтера "Голубая луна" о последних годах жизни поэта-песенника Лоренца Харта и картина - лауреат Каннского фестиваля "Сентиментальная ценность" Йоакима Триера.

Попали в рейтинг и два хоррора: "Орудия" Зака Креггера, неоднократно названный критиками новой надеждой жанра, и "Грешники" Райана Куглера о нелегкой жизни чернокожих американцев в штате Миссисипи.

Полный список выглядит так (в порядке перечисления в статье, без мест):