Названы фильмы, чаще всего вызывающие вопросы пользователей нейросетей в России

Трагикомедия Георгия Данелии "Кин-дза-дза" и триллер Дэвида Финчера "Бойцовский клуб" чаще всего становятся причиной обращений россиян к искусственному интеллекту - за разъяснениями смысла и сюжета фильмов.

Данными об этом поделились с "Кинократией" аналитики "Яндекса" на основе анонимизированной статистики нейросети "Алиса AI".

Вопросы к ИИ, по данным экспертов, возникают также после просмотра фильмов "Субстанция", "Матрица", "Интерстеллар", "Остров проклятых", "Американский психопат" и "Жизнь Чака" по роману Стивена Кинга.

Среди отечественных картин, которые зрители хотят лучше понять при помощи ИИ-ассистента, - драма "Груз 200" Алексея Балабанова и анимация "Ежик в тумане" Юрия Норштейна.

Ранее сообщалось о завершении съемок триллера "Синтетика", сюжет которого также связан с современным развитием нейросетей.