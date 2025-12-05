Фильм «Марти Великолепный» получил основной постер и трейлер

15 января на российские экраны выйдет комедийная драма "Марти Великолепный" от студии A24. Фильм рассказывает историю амбициозного игрока в настольный теннис Марти Маузера, который который хочет, чтобы его признали величайшим в мире спортсменом в этом виде спорта.

© Российская Газета

Фильм об амбициозном нью-йоркском мечтателе, грезящем о славе, вдохновлен биографией чемпиона по настольному теннису Марти Рейсмана. Главную роль в картине исполнил Тимоти Шаламе ("Дюна").

Также в ролях: оскароносная Гвинет Пэлтроу, Одесса Эзайон, инвестор и предприниматель Кевин О'Лири, культовый режиссер Абель Феррара, хип-хоп исполнитель Тайлер Оконма (более известный под псевдонимом Tyler, the Creator) и другие.

Режиссером и сценаристом выступил Джош Сэфди ("Неограненные драгоценности").

"Марти Великолепный" получил высокие оценки критиков, набрав 96% на сайте Rotten Tomatoes.