Чем грозит Голливуду продажа студии Warner Bros

Стриминговый сервис Netflix вряд ли будет радикально переделывать фильмы и сериалы, принадлежащие Warner Bros. и HBO, предположил в интервью НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

Ранее стало известно, что Netflix приобретет за $82,7 млрд киностудию Warner Bros., стриминг HBO Max и канал HBO. В результате компания получит права на франшизы «Гарри Поттер», DC Comics и «Игру престолов». Баженов объяснил, как Netflix будет использовать новые возможности.

«Это стандартная ситуация – развивается конкуренция, появляется победитель и он старается все привести к монополии. Посмотрим, что будет дальше, но Netflix будет по максимуму использовать библиотеку прав, которая им достается, доить. У него все еще остается некая конкуренция с Amazon, потому что денег там тоже очень много. Поэтому доить он будет очень бодро, наверное, все проекты пустит в работу. Зачем еще покупать такую крупную студию с огромным количеством тайтлов (фильмов – прим. НСН)? Я думаю, что рынок останется все той же конкурентной средой. Netflix будет давить, но они не настолько идиоты, чтобы предпринимать какие-то радикальные меры и задушить всех. Они потихонечку будут забирать рынок, но радикально действовать опасно», - пояснил кинокритик.

Вместе с тем он усомнился, что теперь известные картины ждут переделки в духе Netflix, связанные с ориентацией, расой и другими «особенностями» главных героев.

«Я уже видел шутки в интернете про перекрас персонажей, их все возможные ориентации и так далее. Другой вопрос, все это еще актуально или нет? Как будто бы, в связи с политической ситуацией в США это уже начинают подрезать», - заключил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что в новом сериале HBO по «Гарри Поттеру» Волан-де-Морт может превратиться в «леди, которую сыграет актриса-афроамериканка Синтия Эриво, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».