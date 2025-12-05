Лучшие фильмы и сериалы года по версии Американского института киноискусства

10 лучших фильмов и сериалов 2025 года от Американского института киноискусства
Американский институт киноискусства опубликовал 10 лучших фильмов и сериалов 2025 года. В топ вошли произведения, набравшие больше всего голосов среди членов некоммерческой организации.
Так, в списке лучших фильмов года неожиданно оказался третий «Аватар» Джеймса Кэмерона — он расположился вместе с привычными «Битва за битвой», «Гамнетом» и «Франкенштейном» Гильермо Дель Торо.
Лучшие фильмы 2025 года по версии Американского института киноискусства:
- «Аватар: Пламя и Пепел»
- «Бугония»
- «Франкенштейн»
- «Гамнет»
- «Джей Келли»
- «Марти Великолепный»
- «Битва за битвой»
- «Грешники»
- «Сны поездов»
- «Злая: Часть 2».
Среди сериалов ведомство особенно выделило новые шоу — среди них фантастическое шоу «Из многих» от автора «Во все тяжкие», хитовый «Переходный возраст» от Netflix и медицинское шоу «Больница Питт» от HBO.
Лучшие сериалы 2025 года по версии Американского института киноискусства:
- «Переходный возраст»
- «Андор» (2-й сезон)
- «Смерть от молнии»
- «Дипломатка» (3-й сезон)
- «Подноготная»
- «Больница Питт»
- «Из многих»
- «Разделение» (2-й сезон)
- «Киностудия»
- «Задание».