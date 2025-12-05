Завершены съемки сериала «Гордость» с Робаком и Толкалиной

Онлайн-кинотеатр Wink сообщил о завершении съемок восьмисерийной романтической комедии "Гордость" о том, как настоящая любовь помогает найти баланс между традициями и личным выбором.

© Российская газета

Картину снимали в Москве и в самых живописных местах Северной Осетии - Фиагдонском ущелье, Нижнем Унале, Владикавказе.

По сюжету девушка Алана (Алана Чочиева), работающая поваром в столичном ресторане, сталкивается с требованием отца вернуться домой в Осетию и выйти замуж. Она придумывает план - привезти на родину "неудачного жениха", чтобы отец его отверг. Случайным кандидатом становится бармен-мечтатель Макс (Алексей Онежен), оставшийся без жилья после ссоры с родителями. Он соглашается участвовать в авантюре, совершенно не подозревая о последствиях.

"Во многом эту историю можно назвать личной, потому что мне любопытно порассуждать на тему того, как национальные культуры сталкиваются с современностью. И, конечно же, всегда интересно разобраться в том, как отношения с родителями сегодня повлияют на твою жизнь дальше и как в этом во всем не потерять самого себя, свои интересы и цели, а самое главное, настоящие чувства и мечты", - рассказывает режиссер Сергей Арутюнян ("Девушки с Макаровым").

Роли в сериале исполнили Александр Робак, Любовь Толкалина Сослан Фидаров, Рима Царикати и другие.

Генеральный продюсер - Сергей Бондарчук.

Премьера состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink, дата будет объявлена позже.