Paramount хочет выпустить третью часть «Черепашек-ниндзя: Погром мутантов»

«Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» — анимационный фильм 2023 года, который тепло приняли критики и фанаты. У проекта подтверждён сиквел и, как оказалось, готовится даже третья часть!

Paramount Pictures уже распланировала «Погром мутантов» как трилогию. Вторая часть ожидается 17 сентября 2027 года, а у триквела, само собой, пока нет даже примерной даты выхода.

«Погром мутантов» посвящён повседневности молодых Черепашек-ниндзя, которых обучает мастер Сплинтер. Когда братьям надоедает жизнь в канализации, они решают выбраться в Нью-Йорк. С этим им решается помочь их общая хорошая подруга Эйприл ОʼНил.