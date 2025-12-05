В российских кинотеатрах покажут три культовых фильма Дэвида Линча

20 января 2026 года исполнится 80 лет со дня рождения легендарного кинематографиста Дэвида Линча - специально к этому событию компании Vereteno и RWV Film возвращают на большие экраны три его знаковых ленты в 4К-реставрации.

С 22 января в прокате "Твин Пикс: Сквозь огонь" (Twin Peaks: Fire Walk With Me) 1992 года - одновременно приквел и сиквел великого сериала. Сюжет вращается вокруг последней недели жизни популярной школьницы Лоры Палмер и расследования загадочного убийства девушки по имени Тереза Бэнкс.

Незабываемое камео Дэвида Боуи, Крис Айзек и Кифер Сазерленд в ролях агентов ФБР, удивительная музыка Анджело Бадаламенти, ответ на главный вопрос "Твин Пикса" и подсказки для решения множества его загадок - лишь немногие элементы этой важнейшей картины Линча.

29 января начинаются показы мрачного психологического триллера "Шоссе в никуда" (Lost Highway) - одной из сложнейших работ мастера, сценарий к которой был написан совместно с писателем Барри Гиффордом.

По сюжету брак Фреда и Рене Мэдисон заходит в тупик и оканчивается преступлением. За убийство жены мужчину приговаривают к исключительной мере наказания, однако он загадочным образом исчезает из камеры смертников. На месте Фреда обнаруживают невиновного автомеханика Пита Дейтона и выпускают его на свободу. Он пытается вернуться к нормальной жизни, но вместо этого погружается в необъяснимый кошмар.

Роли в фильме исполнили Билл Пуллман, Балтазар Гетти, Патрисия Аркетт, Роберт Лоджа, Наташа Грегсон Вагнер, Ричард Прайор, Гэри Бьюзи, а также музыканты Мэрилин Мэнсон и Твигги Рамирес. Особую роль в "Шоссе" играет жесткая альтернативная музыка, представленная Nine Inch Nails (лидер группы Трент Резнор создал звуковые эффекты для фильма), Rammstein и The Smashing Pumpkins.

Наконец, 5 февраля стартуют показы малобюджетного сюрреалистического фильма ужасов "Голова-ластик" (Eraserhead) - дебютной работы Линча, которую он снимал на протяжении пяти лет и выпустил в 1977 году.

Черно-белая картина стала культовой классикой благодаря запоминающимся сюрреалистическим образам, необычному звуковому оформлению и общей фантастической атмосфере. Сам режиссер называл ленту "сном о темных и тревожных вещах" и считал ее своим "самым духовным фильмом".

18 января в столичном киноцентре "Октябрь" в рамках проекта "КАРО/АРТ" весь день пройдет под знаком Линча - в этот день будут показаны все три фильма с комментариями экспертов.

Сеансы пройдут как на английском языке с русскими субтитрами, так и с закадровым переводом.

Дэвид Линч умер 16 января 2025 года в возрасте 78 лет. Причиной стал сердечный приступ на фоне хронической обструктивной болезни легких.