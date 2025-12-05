Вышел первый трейлер продолжения хоррора «Я иду искать» с Самарой Уивинг

В Сети появился трейлер продолжения хитового комедийного хоррора "Я иду искать" (18+) с подзаголовком "Вот и я" (Ready or Not 2: Here I Come). Лента выйдет на экраны 10 апреля 2026 года.

По сюжету выжившая в первой картине девушка Грейс (Самара Уивинг) попадает в очередную безвыходную ситуацию - на этот раз в сопровождении сестры Фэйт (Кэтрин Ньютон). Героиням придется принять участие в новой игре, придуманной кровожадными и беспощадными представителями семьи Ле Домас.

Роли в фильме исполнили Элайджа Вуд, Сара Мишель Геллар, Шон Хэтоси, Кевин Дюранд и культовый кинорежиссер Дэвид Кроненберг.

Над сценарием работали авторы оригинального сюжета Гай Бьюсик ("Пункт назначения: Узы крови") и Райан Кристофер Мерфи ("Стэн против сил зла").

Режиссеры - дуэт Radio Silence (Тайлер Джиллетт и Мэтт Беттинелли-Олпин), известные по пятой и шестой частям "Крика".

Первый "Я иду искать", снятый ими же, выходил в 2019 году и получил позитивные отзывы критиков. Собрав 57 миллионов долларов при бюджете в 6 миллионов, картина стала самым успешным релизом Searchlight того года.