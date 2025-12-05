Эльдар Калимулин превращается в пса в трейлере сериала «Жека Рассел»
Онлайн-кинотеатр "КИОН" опубликовал тизер-трейлер и постер своего нового комедийно-фантастического сериала "Жека Рассел".
По сюжету офисный тихоня Женя, безнадежно влюбленный в коллегу, раскрывает секрет своей начальницы-ведьмы. Та в панике превращает его в собаку. "Теперь герою приходится решать человеческие проблемы собачьими лапами", - говорится в синопсисе.
В ролях: Эльдар Калимулин, Виктория Агалакова, Никита Плахотнюк, Екатерина Климова, Алексей Маклаков, Сергей Новосад, Елизавета Смирнова, Марина Клещёва, Евгений Рощин и другие.
Шоураннер и сосценарист - Илья Куликов, режиссер - Виталий Дудник.
Даты премьеры пока нет, обещано "скоро".