Вышла шестая серия сериала «Из многих» от создателя «Во все тяжкие»

5 декабря состоялся релиз шестого эпизода сериала «Из многих» (Pluribus) от создателя «Во все тяжкие». Фантастическое шоу продолжает выходить в онлайн-кинотеатре Apple TV с русскими субтитрами. Следующий эпизод выйдет 12 декабря.

Шоу рассказывает историю самого несчастного человека на Земле, которому поручают спасти мир от счастья. В шестой серии под названием «HDP» Кэрол делится ужасающим открытием и узнаёт новые истины. Тем временем мистер Диабате живёт полной жизнью в Городе грехов.

Главные роли в проекте всё так же исполняют Рэй Сихорн («Лучше звоните Солу») и Каролина Выдра («Доктор Хаус»). Создателем шоу выступает Винс Гиллиган, автор «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». До финала сезона осталось три эпизода.