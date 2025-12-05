Вышел трейлер второго сезона «Тысячи ударов» со Стивеном Грэмом

Стриминговый сервис Hulu поделился трейлером второго сезона драматического сериала "Тысяча ударов" (A Thousand Blows), главные роли в котором исполнили Стивен Грэм ("Это Англия", "Большой куш", "Подпольная империя", "Ирландец") и Эрин Доэрти ("Корона", "Переходный возраст").

© Российская Газета

Действие шоу разворачивается в Лондоне 1880-х годов, где криминальные группировки борются за контроль над городом, сталкиваясь в жестоких уличных разборках и подпольных бойцовских клубах.

Новый сезон расскажет о событиях, произошедших через год после финала первой главы.

Роли исполнили Малакай Кирби, Джеймс Нельсон-Джойс, Дарси Шоу, Ханна Уолтерс, Надя Альбина, Морган Хилер, Джемма Карлтон, Килин Данн Джейсон Тобин и другие.

Сценаристом и исполнительным продюсером выступает шоураннер "Острых козырьков" Стивен Найт.

Премьера ожидается на Disney+ 9 января 2026 года.