Сериал «Рыцарь Семи Королевств» получил финальный трейлер

HBO представил официальный трейлер сериала "Рыцарь Семи Королевств" (A Knight of the Seven Kingdoms) - экранизации одноименного книжного цикла Джорджа Р. Р. Мартина, сюжет которого развивается за 100 лет до событий "Игры престолов" (18+).

© Российская газета

В основе сценария - похождения сира Дункана Высокого (Питер Клэффи), странствующего по миру со своим оруженосцем, десятилетним Эггом (Декстер Сол Анселл), которому в будущем суждено стать королем Вестероса.

Роли в сериале исполнили Финн Беннетт, Берти Карвел, Дэниэл Ингс и другие.

Мартин выступает в качестве продюсера вместе с шоураннером Айрой Паркером ("Дом Дракона", 18+), по словам которого, Вестерос предстанет зрителям не таким мрачным, как в его предшественнике.

В интервью изданию Variety Паркер также отметил, что поклонникам "Игры престолов" не стоит ждать высокобюджетный сериал.

Премьера состоится 18 января на HBO Max.

Ранее шоу было продлено на второй и третий сезоны: съемки второго стартуют уже в декабре, релиз ожидается в 2027 году.