Сериал «Рыцарь Семи Королевств» получил финальный трейлер
HBO представил официальный трейлер сериала "Рыцарь Семи Королевств" (A Knight of the Seven Kingdoms) - экранизации одноименного книжного цикла Джорджа Р. Р. Мартина, сюжет которого развивается за 100 лет до событий "Игры престолов" (18+).
В основе сценария - похождения сира Дункана Высокого (Питер Клэффи), странствующего по миру со своим оруженосцем, десятилетним Эггом (Декстер Сол Анселл), которому в будущем суждено стать королем Вестероса.
Роли в сериале исполнили Финн Беннетт, Берти Карвел, Дэниэл Ингс и другие.
Мартин выступает в качестве продюсера вместе с шоураннером Айрой Паркером ("Дом Дракона", 18+), по словам которого, Вестерос предстанет зрителям не таким мрачным, как в его предшественнике.
В интервью изданию Variety Паркер также отметил, что поклонникам "Игры престолов" не стоит ждать высокобюджетный сериал.
Премьера состоится 18 января на HBO Max.
Ранее шоу было продлено на второй и третий сезоны: съемки второго стартуют уже в декабре, релиз ожидается в 2027 году.