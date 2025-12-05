«Гарри Поттер», «Властелин колец» и фильмы DC — какими брендами теперь владеет Netflix

5 декабря онлайн-кинотеатр Netflix объявил о покупке компании Warner Bros. Discovery за $ 82,7 млрд. Это одна из крупнейших сделок в истории кино, которая сильно повлияет на всю индустрию.

Историческая сделка: какими культовыми франшизами будет владеть Netflix
Сделку ещё предстоит одобрить американскому антимонопольному ведомству, однако уже можно сказать, что Netflix станет ведущим игроком на кинорынке.

Что будет принадлежать Netflix после покупки Warner Bros.

  • Warner Bros. Pictures/Television Group — флагманские студии для съёмок фильмов и сериалов.
  • DC Studios — конгломерат по производству комиксов вселенной DC с Суперменом, Бэтменом, Чудо-женщиной и другими супергероями. Сюда же входит кинонаправление DC, которым сейчас руководит Джеймс Ганн.
  • HBO — огромный ТВ-холдинг, которому принадлежат сериалы по «Игре престолов», будущий сериал «Гарри Поттер», «Сопрано», «Одни из нас», «Наследники», «Прослушка», «Настоящий детектив», «Чернобыль», «Эйфория», «Рим» и многие другие шоу.
  • Многие культовые франшизы — сага «Гарри Поттер», трилогии «Властелин колец» и «Хоббит» Питера Джексона, «Дюна» Дени Вильнёва, MonsterVerse про Годзиллу и Кинг-Конга, права на фильмы про Барби, серии фильмов «Заклятие», «Матрица» и «Мортал Комбат».
  • Cartoon Network — телеканал с мультсериалами «Время приключений», «Скуби-Ду», «Наруто» и другими проектами.
  • Warner Bros. Games — игровое подразделение, выпустившее тетралогию Batman Arkham, дилогию Shadow of Mordor, большой хит Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» и другие проекты.
  • Discovery Channel — ведущий научно-популярный канал «Дискавери», один из самых известных брендов на ТВ.
  • И многие другие бренды.

Сделку между Netflix и Warner Bros. Discovery должна завершиться до конца сентября 2026 года. Большие фильмы WB при этом будут и дальше выпускать в кинотеатральный прокат.