Что известно о фильме «Невероятные приключения Шурика»

В конце 2025 года в российский прокат выходит фильм «Невероятные приключения Шурика» — ремейк легендарных советских фильмов о приключениях Шурика с отсылками к другим российским и зарубежным картинам. — от «Иронии судьбы» до «Форреста Гампа». В пародийной комедии сыграли звезды отечественного шоу-бизнеса: Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Ваня Дмитриенко и другие. «Лента.ру» рассказывает, что известно о фильме: дата выхода, актеры и роли, сюжет, интересные факты.

© Lenta.ru

«Невероятные приключения Шурика»: главное о фильме

Год производства: 2025.

Страна: Россия.

Жанр: комедия.

Режиссеры: Роман Ким, Миша Семичев.

Сценаристы: Андрей Шелков, Максим Ткаченко.

Продюсеры: Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Борис Ханчалян.

Оператор: Карен Манасерян, Юрий Данилов.

В ролях: Тимур Батрутдинов, Марина Кравец, Ляйсан Утяшева, Павел Воля, Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Лариса Долина, ANNA ASTI, Сергей Лазарев, Ваня Дмитриенко.

«Невероятные приключения Шурика» — это новая часть серии новогодних пародийных проектов, в рамках которых популярные советские фильмы переснимают и обыгрывают с новыми, современными шутками, мемами и отсылками к поп-культуре. В прошлые годы вышли:

«СамоИрония судьбы» (2022);

«Иван Васильевич меняет все» (2023);

«Небриллиантовая рука» (2024).

Отзывы зрителей о фильмах-пародиях

На «Кинопоиске» ни одна из вышедших ранее пародий, переснятых на основе сюжетов советских картин, не набрала высокой оценки. Так, «СамоИронию судьбы» и «Небриллиантовую руку» оценили в 6,5 из 10, а фильм «Иван Васильевич меняет все» получил 6,6 из 10.

На IMDb оценки еще ниже:

«СамоИрония судьбы» и «Небриллиантовая рука» получили 4,1 из 10;

«Иван Васильевич меняет все» набрал 4,3 из 10.

Дата выхода

О том, что телеканал ТНТ начал съемки нового новогоднего фильма, стало известно 18 августа 2025 года. Точную дату релиза тогда не назвали, однако с самого начала было ясно, что картина выйдет до Нового года.

Когда именно фильм впервые появится на большом экране, стало известно в октябре. Телеканал ТНТ представил фрагмент картины и уточнил, что она выйдет в декабре.

В России премьера фильма «Невероятные приключения Шурика» состоится 11 декабря 2025 года.

Компания «Централ Партнершип» выпустит фильм в кинотеатрах. А 31 декабря его покажут в эфире телеканала ТНТ.

Производство

В конце мая 2025 года стало известно, что к Новому году телеканал ТНТ выпустит фильм «Чебубу и другие приключения Шурика». Изначально его анонсировали именно под таким названием, однако позже Чебубу — смесь Чебурашки и Лабубу — убрали.

Такое решение приняли после того, как «Союзмультфильм», которому принадлежат права на Чебурашку, зарегистрировал бренд «Чебубу». Генпродюсер ТНТ Тина Канделаки в ответ на эту новость написала, что телеканал откажется от идеи ввести персонажа в новый фильм.

«Дорогие коллеги из "Союзмультфильма", у нас с вами важная совместная работа, "Простоквашино" и еще много других классных идей, которые мы, безусловно, реализуем вместе. Вы наши партнеры, вы наши друзья, ваше мнение для нас очень важно. Поэтому, конечно же, никакого Чебубу, только Чебурашка, которого мы все вместе ждем. Мы приняли решение убрать Чебубу из нашего новогоднего фильма», — отметила Канделаки в своем Telegram-канале.

Сюжет

Новый фильм нельзя назвать ремейком в буквальном смысле этого слова: комедия «Невероятные приключения Шурика» сильно отличается сюжетом от оригинальных фильмов и объединяет в себе персонажей из множества картин, как советских и российских, так и зарубежных.

О чем советские фильмы про Шурика?

Шурик или Александр Сергеевич Тимофеев — персонаж трех популярных советских фильмов режиссера Леонида Гайдая:

«Операция "Ы" и другие приключения Шурика»;

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»;

«Иван Васильевич меняет профессию».

Во всех трех картинах роль Шурика исполнил актер Александр Демьяненко. Сюжет фильмов практически не связан между собой, их можно смотреть в любом порядке. Так, в первом фильме, который вышел в 1965 году, объединены три самостоятельные новеллы. В одной из них Шурику предстоит работать с лентяем Федей, в другой — подготовиться к экзаменам по чужим конспектам, а в третьей — предотвратить кражу, которую пытаются совершить три жулика: Трус, Балбес и Бывалый.

Во втором фильме Шурик отправляется в научно-этнографическую экспедицию на Кавказ, чтобы изучить местный фольклор. Там он случайно становится соучастником похищения Нины — студентки, комсомолки и просто красавицы, которую дядя продал в невесты товарищу Саахову. Узнав правду, Шурик пытается помочь девушке сбежать от уже знакомых Труса, Балбеса и Бывалого.

В третьем фильме Шурик — уже не студент, а инженер-изобретатель — создает машину времени, из-за чего Иван Грозный оказывается в Москве времен СССР, а управдом Иван Васильевич Бунша, который выглядит как точная копия царя, отправляется в прошлое. И Шурику предстоит вернуть все на свои места.

Главная сюжетная линия строится вокруг Шурика, который сидит на скамейке у автобусной остановки и напоминает другого культового персонажа — Форреста Гампа. Как и он, Шурик рассказывает случайным прохожим истории о своей жизни.

Сначала в декорациях фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» герой пытается завоевать расположение студентки Нины под проливным дождем. Затем пара попадает в другие локации, например, в офис из «Служебного романа» и горы из «Кавказской пленницы». Кроме того, в фильме есть отсылки к картинам:

«Мэри Поппинс, до свидания»;

«Приключения Электроника»;

«Ирония судьбы, или С легким паром!»;

«Служебный роман»;

«Операция "Ы" и другие приключения Шурика»;

«12 стульев».

В ролях

Главные роли в новом фильме исполнили:

Тимур Батрутдинов («Иван Васильевич меняет все. Режиссерская версия», «Демис и Марина», «Бедный олигарх») — Шурик;

Марина Кравец («Иван Царевич и Серый Волк 4», «Демис и Марина», «Музыкальная интуиция») — Нина;

Ляйсан Утяшева (Снежная Королева: Зазеркалье», «Наследники и самозванцы», «Шоу Воли») — Калугина;

Павел Воля («Иван Васильевич меняет все. Режиссерская версия», «Шоу Воли») — Новосельцев;

Ольга Бузова («Бедные люди», «Жена олигарха», «Новые танцы») — медсестра;

Филипп Киркоров («Последний богатырь: Посланник Тьмы», «Иван Васильевич меняет все. Режиссерская версия», «Большое путешествие») — Филя Болгарский;

Гарик Мартиросян («Наш двор 3», «Иван Васильевич меняет все. Режиссерская версия», «Прожекторперисхилтон») — Саахов;

Слава Копейкин («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Дети перемен», «На автомате») — Сыроежкин и Электроник;

Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте», «По щучьему велению», «Арлан. Решающий раунд») — Женя Лукашин;

Ирина Горбачева («Аритмия», «Дыхание», «Бременские музыканты») — Мэри Поппинс;

Евгений Ткачук («Роднина», «Праведник», «Повелитель ветра») — Остап Бендер;

Александр Лыков («Финт Боброва», «Бакенбарды», «Кушать подано!») — Киса Воробьянинов;

Сергей Светлаков («Беляковы в отпуске», «Старые шишки», «Елки») — товарищ Сухов;

Андрей Гайдулян («Универ», «Время Есть!», «СамоИрония судьбы») — товарищ Трошкин/Доцент.

Кроме них в фильме снялись Марина Федункив, Валентина Рубцова, Михаил Галустян, Демис Карибидис, Павел Деревянко, Илья Соболев, Юрий Кузнецов и другие актеры. Их роли пока неизвестны.

Участие в съемках приняли и звезды шоу-бизнеса. В их числе — музыканты Сергей Лазарев, Ваня Дмитриенко, ANNA ASTI, The Hatters и Лариса Долина. При этом пока непонятно, оставят ли номер последней в фильме или вырежут из-за недавнего скандала с продажей и возвращением недвижимости артистки.