Сериал «Платонические отношения» продлили

Компания Apple объявила о продлении сериала «Платонические отношения» на третий сезон. Проект с Сетом Рогеном и Роуз Бирн продолжится в онлайн-кинотеатре Apple TV, дату выхода третьего сезона назовут позже.

© Чемпионат.com

«Платонические отношения» рассказывают о мужчине и женщине, переживающих кризис среднего возраста. Друзья юности испытывают проблемы в своих семьях, но после встречи спустя много лет готовы на что-то большее.

Первый сезон картины вышел в 2023 году и получил высокие оценки от зрителей и критиков. Второй сезон вышел осенью 2025-го и также получил положительные отзывы от аудитории Apple TV и журналистов.