Фильм «Мстители: Финал» вернут на большие экраны к премьере «Судного дня»

Компания Marvel анонсировала повторный релиз фильма «Мстители: Финал». Супергеройский блокбастер выпустят в мировых кинотеатрах 25 сентября 2026 года.

Повторный прокат ленты приурочен к выходу фильма «Мстители: Судный день» — новой части в подсерии Marvel. Судя по всему, в компании решили напомнить зрителям основные события второго самого кассового фильма в истории и подогреть интерес к грядущей премьере.

Релиз «Мстителей: Судный день» состоится 18 декабря 2026 года. В ленте сыграют многие актёры из «Финала», а Роберт Дауни-младший же воплотит роль главного злодея ленты Доктора Дума. В декабре 2027-го зрителей также ждут «Мстители: Секретные войны», официальных деталей о которых пока нет.