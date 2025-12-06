Тарантино назвал удивительную десятку лучших фильмов 21-го века

Квентин Тарантино назвал десятку своих лучших фильмов 21-го века, в которой фильм о войне возглавляет список. 62-летний режиссер "Криминального чтива" назвал "Падение черного ястреба" (2001) Ридли Скотта лучшим фильмом текущего столетия, выступая во вторник в подкасте Брета Истона Эллиса.

Тарантино поделился своим восхищением военной эпопеей Скотта, вдохновленной настоящим испытанием экипажа "Черного ястреба", погибшего в битве за Могадишо в Сомали в 1993 году, пишет Daily Mail.

"Мне это понравилось, когда я впервые увидел, но на самом деле я думаю, что это было настолько сильно, что у меня перестало получаться, и я не носил это с собой так, как следовало бы", - поделился режиссер. Он пересмотрел фильм несколько раз, назвав его "шедевром".

"Это единственный фильм, который на самом деле полностью соответствует "Апокалипсису сегодня" по смыслу, визуальному эффекту и ощущениям, и я думаю, что он этого достигает", – утверждает Тарантино.

Режиссер продолжил: "Он длится 2 часа 45 минут, или что-то около того, и недавно я посмотрел его снова, мое сердце билось на протяжении всего фильма; он захватил меня и никогда не отпускал, и я давно его не смотрел”.

"Режиссерская работа просто невероятна", - добавил он о фильме, в котором снялись Джош Хартнетт, Юэн Макгрегор и Эрик Бана. В фильме "Падение черного ястреба" также приняли участие несколько актеров, которые только начинали свою карьеру, в том числе Том Харди, Орландо Блум и Джейсон Айзекс, напоминает Daily Mail. Фильм получил четыре номинации на премию "Оскар" и две - за лучший монтаж и лучший звук.

Легендарная режиссерская карьера Скотта также включает в себя фильмы "Гладиатор" (2000), "Чужой" (1979), "Бегущий по лезвию бритвы" (1982) и "Царство небесное" (2005). В списке лучших фильмов Тарантино на втором месте, как ни странно, оказался анимационный фильм Ли Ункрича "История игрушек-3".

На третьем месте - "Трудности перевода" Софии Копполы, за которым следует еще один военный фильм - "Дюнкерк" Кристофера Нолана.

На пятом месте Тарантино поставил "Там будет кровь" Пола Томаса Андерсона, за ним следуют "Зодиак" Дэвида Финчера и "Неудержимый" Тони Скотта.

Последними тремя фильмами в списке Тарантино оказалисб "Безумный Макс: дорога ярости" Джорджа Миллера на восьмом месте, "Зомби по имени Шон" Эдгара Райта и "Полночь в Париже" Вуди Аллена на последнем месте.

Тем временем Тарантино назвал оказавшийся у него на втором месте фильм, "Историю игрушек 3", "почти идеальным".

"Эти последние пять минут разорвали мое сердце на фиг, и если я даже попытаюсь описать конец, то начну плакать и буду задыхаться", - поделился брутальный режиссер, добавив: "Это просто замечательно".

Что касается его четвертого фильма, "Дюнкерк" Нолана, Тарантино признался, что он ему не понравился, когда он впервые его увидел.

"Что мне сейчас нравится в этом фильме, так это то, что я чувствую в нем настоящее мастерство, и я возвращался к нему снова, и снова, и снова, - объясняет он. – В первый раз он не то чтобы оставил меня равнодушным — это было настолько ошеломляюще, что я толком не понял, что увидел, это было почти чересчур. А потом, когда я увидел это во второй раз, мой мозг смог воспринять это немного лучше, а затем в третий и в четвертый раз, это было просто потрясающе".

Ранее Тарантино поделился своими оценками фильмов, попавших во второй десяток (от 11 до 20), которые распределились следующим образом: "Королевская битва" Киндзи Фукасаку заняла 11-е место, за ней следуют "Большие злые волки" Аарона Кешалеса и Навота Папушадо, "Чудаки" Джеффа Тремейна, "Школа рока" Ричарда Линклейтера,"Страсти Христовы" Мела Гибсона, "Отверженные дьяволом" Роба Зомби, "Шоколад" Прачьи Пинкау, "Человек, который изменил всё " Беннетта Миллера, "Лихорадка в хижине" Эли Рота и "Вестсайдская история" Стивена Спилберга на 20-м месте.

Говоря о "Королевской битве", Тарантино отметил сходство между фильмом, основанным на одноименном романе Косюна Таками 1999 года, и франшизой "Голодные игры". Он обвинил писательницу "Голодных игр" Сюзанну Коллинз в копировании романа Таками.

"Я не понимаю, как японский писатель не подал в суд на Сюзанну Коллинз за каждую чертову вещь, которая у него есть, - возмущается Тарантино. – Они просто украли эту чертову книгу! Глупые книжные критики не пойдут смотреть японский фильм под названием "Королевская битва", поэтому глупые книжные критики никогда не критиковали ее за это. Они говорили о том, что это была самая оригинальная вещь, которую они когда-либо читал”.

Имя Тарантино стало нарицательным благодаря его культовым фильмам "Криминальное чтиво" (1994) и "Бешеные псы" (1992), а позже закрепило его наследие такими шедеврами, как "Бесславные ублюдки" (2009) и "Однажды в Голливуде" (2019).