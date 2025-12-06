Компания «Disney» перевыпустит «Звездные войны» в 2027 году. Об этом сообщает издание «The Verge».

Еще в августе в организации объявили о намерении вернуть на большие экраны картину «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» в преддверии полувекового юбилея популярной саги.

Известно, что новая картина появится 19 февраля 2027 года. Обновленная версия франшизы будет называться «Звездные войны: Новая надежда».

В «Disney» уже также анонсировали кардинально отреставрированную версию для кинотеатров. При этом подробности о внесенных изменениях пока не раскрываются.

Ранее глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН заявил, что российскому прокату недостает хорошего фэнтези.