Какие новинки можно посмотреть в Сети на этих выходных

Лермонтов и Мартынов сходятся на горе Машук, звезда турецких сериалов и Чак Басс из "Сплетницы" борются за сердце красавицы, Рами Малек готовится к Нюрнбергскому процессу, а бывший заключённый сомневается, тому ли решил отомстить за свои страдания. В первую неделю зимы мы заслужили уютный вечер за просмотром хорошего фильма. Смотрим, что интересного из мира кино стало доступно в сети.

© Кадр из фильма

Лермонтов (18+)

Режиссёр: Бакур Бакурадзе

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.0

Время: 1 час 44 минуты

О чём фильм. 15 июля 1841 года, Пятигорск. Ещё два дня назад поэт Михаил Лермонтов (Илья Озолин) и его товарищ по Школе подпрапорщиков и юнкеров Николай Мартынов (Евгений Романцов) были друзьями, а теперь целятся друг в друга с заряженными пистолетами. Остаётся всего несколько часов до трагической гибели поэта, и его друзья стараюсь изо всех сил уговорить бывших друзей-соперников не совершать роковой ошибки.

Что интересного. Несмотря на то что Лермонтов погиб в разгар лета, режиссёр решил снимать фильм осенью. Съёмки проходили в Пятигорске и Железноводске, часть сцен была отснята в селе Элькуш в Карачаево-Черкесии. Режиссёр побывал в местах, где провёл последние дни своей жизни поэт, и посетил музей его имени. Больше года было потрачено на то, чтобы сделать сценарий максимально близким к известным фактам о жизни "луны русской поэзии". Фильм пестрит новыми лицами, которые ещё мало известны российскому кинематографу. А на главную (хоть и немногословную) роль Лермонтова был приглашён стендапер Илья Озолин. Кстати, в фильме акцент сделан именно на молчаливом ожидании, чему способствует медленно передвигающаяся камера оператора, а также крупные планы и природные виды. Отметим, что для особо внимательных ещё в мюзикле "Пророк. История Александра Пушкина" (18+) был сделан намёк на фильм о Лермонтове, ведь именно Михаил Юрьевич появляется там в финальной сцене.

Кому не понравится. Если вы не любите метод съёмки Андрея Тарковского в фильме "Зеркало" (12+), где минимум текста и максимум эстетичных планов, то вам вряд ли понравится почти двухчасовое молчание героев Бакурадзе в кадре. Тем, кто интересуется жизнью Лермонтова, его творчеством и испытывает симпатию к поэту как к историческому персонажу, тоже не понравится оправдывающий Николая Мартынова тон повествования.

Сандокан: Принц пиратов (18+)

Режиссёр: Жан Микелини, Никола Аббатанджело

Время: 9 эпизодов 52 минуты

О чём сериал. Середина XIX века. Жители острова Борнео в Юго-Восточной Азии давно находятся под гнётом британских войск. В этом месте пират Сандокан (Джан Яман) - свой Робин Гуд. Он зарабатывает на жизнь, грабя богатых чужестранцев, и помогает местным жителям. Но однажды он встречает дочь британского консула Марианной (Алана Блур), и любовь начинает кружить бывалому морскому волку голову. И вот удача: девица тоже не равнодушна к плохому парню. А вот охотник на пиратов лорд Брук (Эд Вествик) совсем не разделяет её восторгов, он сам давно мечтает поселиться в сердце Марианны. Двум непримиримым соперникам придётся сойтись в битве не только за свободу острова, но и за любовь прекрасной дамы.

Что интересного. Проект сериала прошёл несколько кругов ада, которые растянулись на четыре года. Съёмки неоднократно переносили, а фанаты турецкого актёра Джана Ямана и "ветераны" эпохи "Сплетницы" (18+), фанатеющие по Эду Вествику, уже отчаялись увидеть своих любимчиков. Причина тому - постоянные оглядки авторов проекта на сериал 1976 года, снятый Серджо Соллимой. Продюсеры не стали отправлять съёмочную группу в Малайзию, чтобы воссоздать на экране Борнео XIX века. Вместо этого они выстроили декорацию в промзоне калабрийского Ламеция-Терме, а итальянские художники потратили месяцы на то, чтобы превратить южный регион в джунгли. Турецкая звезда Джан Яман ради роли Сандокана сбросил десять килограммов за месяц, отказался от большинства дублёров, чтобы самостоятельно выполнять трюки в сценах драк и соответствовать легендарному образу. Кстати, сам Сандокан - главный герой одиннадцати приключенческих романов итальянского писателя Эмилио Сальгари.

Кому не понравится. Тем, кто считает, что нельзя мешать звезду "Эль Турко" (18+) и "Сплетницы" (18+) в одном флаконе. А ещё тем, кто не хочет рушить своё представление о пиратах, сформированное на франшизе "Пираты карибского моря" (12+).

Нюрнберг (18+)

Режиссёр: Джеймс Вандербилт

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.5

Время: 2 часа 28 минут

О чём фильм. Близится исторический момент для всего человечества - Нюрнбергский процесс, где суду предали членов нацистской партии. В тюрьму, где содержатся заключённые, приезжает американский психолог Дуглас Келли (Рами Малек). Он должен следить за эмоционально-стабильным состоянием подсудимых, чтобы они могли предстать на процессе. Но особенно внимательным ему рекомендуют быть с рейхсмаршалом Германом Герингом (Рассел Кроу), чтобы оказаться невосприимчивым к его манипуляциям. А обвинителю Роберту Джексону (Майкл Шеннон) предстоит победить соратников Гитлера в интеллектуальной битве и открыть миру всю тяжесть их преступлений.

Что интереснее. Авторы фильма постарались сделать документально точный фильм. Поэтому вступительная речь Майкла Шеннона в начале судебного процесса представляет собой точную, хотя и сокращённую, интерпретацию вступительной речи судьи Роберта Джексона, произнесённой 21 ноября 1945 года. Юристы до сих пор считают её одной из самых влиятельных речей в истории международного права и уголовной юриспруденции. Кстати, в фильме большая часть перекрёстного допроса Германа Геринга, проведённого Робертом Джексоном, представлена дословно из фактического протокола судебного процесса. Фильм снят в Венгрии, откуда большинство последних жертв Холокоста были отправлены в лагеря смерти, а в конце войны их часто казнили на месте. Интересно, что на момент судебного процесса Герману Герингу было 53 года - он был на 8 лет моложе Рассела Кроу, сыгравшего его в фильме. Актёрский состав также подобран с особой тщательностью: два лауреата премии "Оскар" - Рами Малек и Рассел Кроу, два номинанта на "Оскар" - Майкл Шеннон и Ричард Э. Грант.

Кому не понравится. Тем, кто не хочет мешать новогоднюю суету с тяжёлой темой Второй мировой войны. К тому же в фильме демонстрируются зверства, совершённые военными преступниками тех лет, а смотреть на это сможет не каждый.

Простая случайность (18+)

Режиссёр: Джафар Панахи

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.1

Время: 1 час 45 минуты

О чём фильм. Эгбал (Эбрахим Азизи) вместе со своей беременной женой и маленькой дочкой попадает в аварию. Машина сломана и отцу семейства приходится сделать остановку у автомастерской. Там по скрипу ножного протеза автомеханик Вахид (Вахид Мобассери) узнаёт Эгбала: он уверен, что именно этот человек жестоко пытал его в тюрьме. Вахид собирается отомстить бывшему тюремщику, которой разрушил его жизнь. Мужчина начинает готовить похищение, но всё больше сомневается: вдруг он обознался?

Что интересного. Фильм "Простая случайность" получил "Золотую пальмовую ветвь" 78-го Каннского кинофестиваля. Джафар Панахи стал единственным в истории режиссёром, удостоенным высших наград на всех четырёх международных кинофестивалях. Фильм стал официальной заявкой от Франции на "Оскар" 2026 года в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". А сама идея фильма родилась из личного опыта Джафара Панахи, который пробыл в тюрьме с июля 2022 года по февраль 2023 года. Режиссёра посадили после того, как он пришёл узнать о судьбе задержанного за протесты режиссёра Мохаммада Расулофа. После своего освобождения под залог режиссёр встречался с бывшими заключёнными, чтобы понять, чем живут эти люди, выйдя на свободу. Съёмки картины проходили тайно, без разрешения Ирана. Часто в иранских фильмах в целях безопасности в титрах опускают имена актёров и съёмочной группы, но в этом фильме указаны имена большинства из них. Актёрский каст пополнили не только профессиональные артисты, но и актёры-любители. А весь постпродакшн фильма был выполнен во Франции.

Кому не понравится. Тем, кто не готов перед Новым годом грузить свою голову тяжёлыми психологическими триллерами на тему выбора и мести. Пора настраиваться на новогоднюю атмосферу, а не рефлексировать на тему человеческой справедливости. Должно же быть место чему-то светлому в эти дни.