Режиссер назвал вырезание сцен из фильмов «очередным обострением»

Цензура закономерно возникла в сложившихся социально-исторических реалиях, однако дискуссия об удалении знаковых эпизодов из кинопроизведений «бессмысленна».

Создание единых критериев и экспертных советов для подобного редактирования лент невозможно. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил сценарист и кинопродюсер Сергей Члиянц.

«Дискуссия старая, надоевшая, бессмысленная. Есть художественное творчество, художественные картины. Смысловые, серьёзные, содержательные картины, в которых совершенно точно невозможно ничего резать и не нужно. Разработать какую-либо систему критериев на эту тему совершенно невозможно. Потому что: а судьи кто? А как же быть с песней «Давай закурим, товарищ, по одной»? Например, пропаганда курения? А как же быть, например, с моим фильмом «Бумер»? Это пропаганда преступного образа мысли, так что ли? Экспертные советы вводить, что ли? Тоже ерунда. Это, видимо, какое-то очередное обострение, когда в обществе всплывают эти вещи. Как только возникает некая цензура, а она возникла, очевидно, в тех процессах исторических, социальных, культурных и прочих, которые идут в стране. И естественно, что без цензуры было бы сейчас жить смешно. Следовательно, возникли какие-то побочные, параллельно складывающиеся явления».

Ранее Валерий Фадеев назвал «абсолютной глупостью» вырезание знаковых сцен из фильмов. Глава президентского Совета по правам человека раскритиковал в интервью РБК практику редактирования лент на телеканалах.