Режиссер и актеры рассказали о работе над фильмом «Письмо Деду Морозу»

С 27 ноября в кинотеатрах можно посмотреть новогоднюю семейную комедию «Письмо Деду Морозу». Картина стала первым масштабным релизом Киностудии Горького в составе московского кинокластера. Фильм создан при поддержке Фонда кино, Правительства Москвы, городского Департамента культуры и сети кинотеатров «Москино».

Главный релиз юбилейного года

Что будет, если забытые детские мечты внезапно станут реальностью? У серьезного юриста Петра Безуглова (Антон Филипенко) есть шанс это проверить: его сын Ванечка (Константин Каримов) находит старые письма отца к Деду Морозу и отправляет их через волшебный почтовый ящик. Уже на следующее утро жизнь меняется: из крана вместо воды течет сладкая газировка, холодильник забит конфетами, игрушки начинают разговаривать, а на кухне хозяйничает певица, актриса, звезда аргентинских сериалов Наталия Орейро (которую играет сама Наталия Орейро). Сбывшиеся желания выходят из-под контроля, и под Новый год вся семья Безугловых в составе Петра, его отца (Иван Охлобыстин), бывшей жены Оли (Кристина Асмус), дочки Алисы (Екатерина Темнова) и Ванечки отправляется в невероятное путешествие, чтобы найти почтовый ящик и восстановить привычный порядок вещей.

От идеи до премьеры прошло четыре года — фильм вышел в прокат в конце 2025-го, юбилейного для Киностудии Горького. Одной из старейших кинофабрик страны исполнилось 110 лет.

«"Письмо Деду Морозу" напомнит, что чудеса возможны, а мечты могут сбываться, даже если прошло много времени. Мы рады, что картина выходит накануне зимних праздников и будет объединять семьи, создавая атмосферу тепла и волшебства. Такой большой проект невозможно сделать в одиночку, и у нас была невероятная поддержка: нам помогали Фонд кино, Правительство Москвы и лично Сергей Собянин. Огромный вклад внес московский кинокластер и кинопарк "Москино", где были сняты эффектные сцены», — отметила Юлиана Слащева, генеральный директор Киностудии Горького.

Наталия Орейро в роли Снегурочки

В картине собран звездный состав исполнителей главных ролей, среди которых известная актриса и певица Наталия Орейро. Ее появление в кадре станет ностальгическим моментом для целого поколения: в конце 1990-х миллионы зрителей впервые увидели актрису в сериале «Дикий ангел» и полюбили ее яркую и непосредственную героиню. Для самой Наталии Орейро необычное камео стало первой работой в полнометражном российском кино — до этого она снималась в российско-аргентинском сериале «В ритме танго». В «Письме Деду Морозу» Наталия Орейро не просто появляется в эпизоде, а играет одну из главных ролей: говорит и поет по-русски, предстает в образе Снегурочки, танцует и участвует в погонях.

Незадолго до премьеры Наталия Орейро присоединилась к российским коллегам в формате телеконференции и рассказала, что съемки стали для нее важным опытом. Актриса постоянно получает подарки от поклонников из России, интересуется нашей культурой, историей и кухней.

«Я восхищена жителями России, которые сохранили свои традиции. Для меня очень важно национальное кино, потому что, рассказывая историю, мы делаем более сильным наш народ. В Аргентине мы отстаиваем право на развитие местного кино, и иногда это очень трудно, потому что все экранное время занимают иностранные блокбастеры. Очень важно, что вы в России снимаете фильмы, основанные на своих традициях и историях», — сказала Наталия Орейро.

Съемочная группа осталась в восторге от работы с актрисой. Режиссер Кирилл Кузин отметил:

«В первый же день было понятно, что она невероятная, по-хорошему болеет своей профессией и Россией. Поэтому химия между ней и нашей командой возникла сразу и совершенно естественно».

Отцы, дети и новогоднее чудо

Перед премьерой 110 тысяч пользователей добавили «Письмо Деду Морозу» во вкладку «Буду смотреть» на одной из киноплатформ. Благодаря этому накануне релиза фильм вошел в десятку самых ожидаемых картин сервиса за все время. Будущих зрителей привлек сюжет и персонажи, которых никто еще не видел в экранизациях и ремейках сказок, обычно заполняющих экраны в предновогоднее время. После выхода в прокат картина Киностудии Горького стала самой успешной новинкой недели в российском прокате.

Создатели картины трепетно отнеслись к эпохе 1990-х: в фильме много шуток и аллюзий, создающих ностальгическую и уютную атмосферу. А еще фильм раскрывает тему взаимоотношений отцов и детей через три поколения семьи Безугловых. Несмотря на все невзгоды и неудачи, самым главным для героев все равно остается семья, любовь и взаимная поддержка. Новогоднее чудо помогает Безугловым понять, как много они значат друг для друга, и преодолеть ошибки прошлого.

«Этот фильм о том, что никого нельзя лишать никакой мечты — настоящей, иногда наивной, иногда дурацкой, но доброй и светлой. В нашем кино Дед Мороз присутствует незримо, но помогает герою, который в какой-то момент потерялся, вновь обрести и себя, и свою семью. Для меня самая главная идея фильма в том, чтобы у людей было желание мечтать и писать те самые письма. Мы свои написали, отправили Деду Морозу. Частично они уже дошли, частично, надеюсь, дойдут вместе со зрителями в кинотеатры», — сказал Кирилл Кузин.

Кроме того, добрая семейная комедия очень зрелищна: в фильме можно будет увидеть анимационных персонажей, бой с шаолиньскими монахами, погоню по заснеженному лесу, камео Димы Билана и полет машины на воздушном шаре. Все эти элементы создают захватывающее и доброе кино для всей семьи.

«В фильме "Письмо Деду Морозу" есть все: забавная история, сказочные персонажи, экшен, Наталия Орейро, новогоднее настроение и пасхалочки для миллениалов. Это история и для детей, и для взрослых — о том, что нужно беречь в себе ребенка. Чрезмерный пафос, все эти карьерные штучки — они людей только приближают к концу. А если сохранишь мечтательность, то интереснее проживешь жизнь», — рассуждает актер Антон Филипенко.

Как отметил исполнитель одной из ролей Иван Охлобыстин, фильм «Письмо Деду Морозу» — это сказка, а в сказках «всегда почетно участвовать»:

«Новогодних-то мало сказок, и их по многу лет показывают. Если все удастся, то десятилетиями будем смотреть».

По словам актера, загадывая новогодние желания, важно определить, какие из них — настоящие. И тогда письмо, отправленное Деду Морозу, обязательно найдет адресата, а последствия окажутся не такими невероятными, как для героев фильма Киностудии Горького.

Киностудия Горького — одна из крупнейших в России. Здесь выпустили более тысячи фильмов, среди которых «Семнадцать мгновений весны», «Офицеры», «Морозко», «…А зори здесь тихие», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Гостья из будущего», «Москва — Кассиопея», «Карнавал», «Вам и не снилось…», «Пираты ХХ века», «Три плюс два» и многие другие. Сегодня Киностудия Горького, одна из основных площадок масштабного московского кинокластера, активно модернизирует студийный комплекс. Продюсерский центр выпускает игровые и документальные фильмы, научно-популярные циклы и сериалы. На базе киностудии работают съемочные павильоны, павильон виртуального продакшена, комплекс костюма и реквизита, студии для создания цифрового контента и молодежное креативное пространство «Кинокампус Горького», проходят экскурсии. Киностудия проводит фестивали, выставки и профессиональные мероприятия для кинематографистов.

Московский кинокластер — это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает Правительство Москвы в рамках проекта «Москва — город кино». В его структуру входят кинопарк «Москино», Киностудия Горького (площадки на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), кинозавод «Москино», сеть кинотеатров «Москино», кинокомиссия и киноплатформа «Москино».