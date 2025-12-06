Режиссер «Игры престолов» снимет фильм в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия укрепляет позиции на мировой арене кинопроизводства: в городе Киддия распахнул двери ультрасовременный кинокомплекс — PlayMaker Studios. Открытие студии ознаменовалось стартом подготовки к съёмкам грандиозного исторического фильма «Непокоренный меч», который получит «право первой ночи» на новых площадках.

За режиссёрским пультом — Алик Сахаров, известный по работе над культовыми сериалами «Игра престолов» и «Подпольная империя». Полноценные съёмки намечены на начало 2026 года. Тем временем на территории комплекса уже трудятся свыше 200 специалистов: они осваивают студийные павильоны и природные локации горного хребта Тувайк, идеально подходящие для киносъёмок.

PlayMaker Studios раскинулась на площади более 20 гектаров. На территории размещены: два специализированных звуковых павильона, просторные мастерские и производственные цеха, современные офисные помещения, открытые съёмочные площадки, а также вся необходимая сопутствующая инфраструктура.

В планах — возведение ещё двух павильонов, которые позволят параллельно вести несколько международных проектов после сдачи в 2026 году. В перспективе комплекс дополнится студиями постпродакшна, создания визуальных эффектов и звукозаписи.

