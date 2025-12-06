Зрители вынесли свой вердикт хоррору «Пять ночей с Фредди 2»

5 декабря состоялась мировая премьера фильма «Пять ночей с Фредди 2» — продолжения экранизации знаменитой видеоигры про жутких аниматроников. На следующий день компания Cinemascore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Фильм ужасов получил оценку «В». Лента понравилась зрителям ниже, чем первая часть 2023 года (А-). При этом зрительский рейтинг сиквела на агрегаторе Rotten Tomatoes немного выше, чем у оригинала: 88% свежести против 86%.

«Пять ночей с Фредди 2» продолжает события оригинального фильма, который рассказывал про парня Майка Шмидта, устраивающегося охранником в пиццерию Фредди Фазбера. Сюжет ленты развернулся спустя год после финала первой части, когда Майк не стал раскрывать правду своей 11-летней дочери, которая однажды сбегает и тайно встречается с Фредди, Бонни, Чикой и Фокси.