Мультфильм «Симпсоны в кино 2» перенесли

Кинокомпания 20th Century объявила о переносе выхода мультфильма «Симпсоны в кино 2». Премьера картины состоится почти на полтора месяца позже предыдущей даты — 3 сентября 2027 года. Ранее она должна выйти 23 июля 2027 года.

© Чемпионат.com

Причина переноса пока неизвестна. Вместе с информацией об изменении премьеры авторы мультфильма опубликовали постер ленты — на нём Гомер проткнул свою ногу флагом с изображением новой даты выхода.

«Симпсоны в кино 2» анонсировали в конце сентября. О чём будет рассказывать сиквел, пока не сообщалось. Первая часть вышла в 2007 году — она получила положительные отзывы от критиков и заработала $ 536,4 млн по всему миру, став восьмым кассовым фильмом 2007 года и самым кассовым фильмом, основанным на мультсериале.