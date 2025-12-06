Джеймс Кэмерон оценил мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов»

Издание Empire взяло интервью у знаменитого режиссёра Джеймса Кэмерона («Аватар»). Он рассказал о своём отношении к мультфильму «Кей-поп-охотницы на демонов».

По словам постановщика, он любит картины, которые действительно требуют просмотра на большом экране. Кэмерон не уверен, что «Кей-поп-охотницы на демонов» подходят под эту категорию, но ему понравилась картина.

«Есть определённые фильмы, которые действительно требуют просмотра на большом экране. Не знаю, подходят ли под эту категорию "Кей-поп-охотницы на демонов", но мне они понравились. Это хороший фильм».

«Кей-поп-охотницы на демонов» вышли на Netflix 20 июня. Сюжет анимационной ленты повествует о трёх участницах музыкальной группы Huntrix, которые на протяжении многих лет с помощью пения защищают наш мир от демонов. Всё меняется, когда их фанатов начинает перетягивать к себе мужской коллектив. За 91 день после выхода лента набрала свыше 325 млн просмотров, что стало абсолютным рекордом для Netflix.