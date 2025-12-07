Новый приквел: что известно о фильме «Голодные игры: Рассвет жатвы»
Студия Lionsgate обнародовала первый трейлер фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы», который станет еще одним приквелом основной серии. Что известно о картине — в материале «Вечерней Москвы».
Дата выхода
Фильм «Голодные игры: Рассвет жатвы» в Северной Америке и Великобритании выйдет 20 ноября 2026 года, а в России на день раньше — 19 ноября.
Сюжет
В основу сюжета ляжет книга американской писательницы Сьюзен Колинз «Рассвет жатвы». Действие фильма разворачивается за 24 года до Голодных игр с участием Китнисс Эвердин, а сюжет расскажет о молодости ее наставника Хеймитча Эбернети и 50-х Голодных играх, также известных как Вторая квартальная бойня и ставших самыми кровавыми за всю историю турнира.
Особым условием стал отбор трибутов: от каждого дистрикта Капитолий потребовал вдвое больше участников. Юный Хеймитч — еще не циничный наставник с бутылкой, а обычный парень из Дистрикта 12, желающий пережить игры и вернуться домой. Рядом с ним — Мейсили Доннер, еще одна участница игр, история которой переплетается с будущей революцией, ведь именно ей принадлежала та самая брошь сойки-пересмешницы, доставшая затем Китнисс.
В ролях:
- Джозеф Зада — Хеймитч Эбернети;
- Маккенна Грейс — Мейсили Доннер;
- Рэйф Файнс — Кориолан Сноу;
- Джесси Племонс — Плутарх Хэвенсби;
- Эль Фаннинг — Эффи Тринкет;
- Киран Калкин — Цезарь Фликерман;
- Гленн Клоуз — Друзилла Сикль;
- Майя Хоук — Вайресс;
- Уитни Пик — Ленор Дав Бэйрд;
- Айрис Апатоу — Прозерпина Тринкет;
- Билли Портер — Магно Штифт;
- Лили Тейлор — Мэгз Фланаган;
- Келвин Харрисон — младший — Бити Литье;
- Бен Ван — Уайатт;
- Молли Маккан — Луэлла Маккой
- и другие актеры.
Кто снимает:
- Режиссером вновь станет Фрэнсис Лоуренс, который снимал все части серии, начиная со второй.
- Сценаристом выступил Билли Рэй, также стоявший у истоков франшизы.
- Продюсерами стали Нина Джейкобсон и Брэд Симпсон, которые стояли за созданием всех предыдущих фильмов серии.
- Производством занимается американская компания Color Force.
Анонс и съемки
Выход ленты был анонсирован вместе с романом «Рассвет жатвы» 6 июня 2024 года — впервые за историю франшизы книга и фильм начали создаваться одновременно. О начале съемок было объявлено 6 августа 2025 года. Основные съемки проходят в муниципалитете Сомьедо в Испании, а также в Германии.
