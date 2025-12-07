Что известно о фильме «Голодные игры: Рассвет жатвы»

Студия Lionsgate обнародовала первый трейлер фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы», который станет еще одним приквелом основной серии. Что известно о картине — в материале «Вечерней Москвы».

Дата выхода

Фильм «Голодные игры: Рассвет жатвы» в Северной Америке и Великобритании выйдет 20 ноября 2026 года, а в России на день раньше — 19 ноября.

Сюжет

В основу сюжета ляжет книга американской писательницы Сьюзен Колинз «Рассвет жатвы». Действие фильма разворачивается за 24 года до Голодных игр с участием Китнисс Эвердин, а сюжет расскажет о молодости ее наставника Хеймитча Эбернети и 50-х Голодных играх, также известных как Вторая квартальная бойня и ставших самыми кровавыми за всю историю турнира.

Особым условием стал отбор трибутов: от каждого дистрикта Капитолий потребовал вдвое больше участников. Юный Хеймитч — еще не циничный наставник с бутылкой, а обычный парень из Дистрикта 12, желающий пережить игры и вернуться домой. Рядом с ним — Мейсили Доннер, еще одна участница игр, история которой переплетается с будущей революцией, ведь именно ей принадлежала та самая брошь сойки-пересмешницы, доставшая затем Китнисс.

В ролях:

Джозеф Зада — Хеймитч Эбернети;

Маккенна Грейс — Мейсили Доннер;

Рэйф Файнс — Кориолан Сноу;

Джесси Племонс — Плутарх Хэвенсби;

Эль Фаннинг — Эффи Тринкет;

Киран Калкин — Цезарь Фликерман;

Гленн Клоуз — Друзилла Сикль;

Майя Хоук — Вайресс;

Уитни Пик — Ленор Дав Бэйрд;

Айрис Апатоу — Прозерпина Тринкет;

Билли Портер — Магно Штифт;

Лили Тейлор — Мэгз Фланаган;

Келвин Харрисон — младший — Бити Литье;

Бен Ван — Уайатт;

Молли Маккан — Луэлла Маккой

и другие актеры.

Кто снимает:

Режиссером вновь станет Фрэнсис Лоуренс, который снимал все части серии, начиная со второй.

Сценаристом выступил Билли Рэй, также стоявший у истоков франшизы.

Продюсерами стали Нина Джейкобсон и Брэд Симпсон, которые стояли за созданием всех предыдущих фильмов серии.

Производством занимается американская компания Color Force.

Анонс и съемки

Выход ленты был анонсирован вместе с романом «Рассвет жатвы» 6 июня 2024 года — впервые за историю франшизы книга и фильм начали создаваться одновременно. О начале съемок было объявлено 6 августа 2025 года. Основные съемки проходят в муниципалитете Сомьедо в Испании, а также в Германии.

