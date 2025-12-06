Расписание выхода 2-го сезона сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»
10 декабря стартует второй сезон сериала «Перси Джексон и Олимпийцы». Продолжение основано на произведении «Море чудовищ» из оригинальной серии книг. По сюжету, Перси и его друзья вновь отправляются в опасное путешествие. На этот раз им предстоит преодолеть Море чудовищ, чтобы найти легендарное Золотое руно и спасти Лагерь полукровок.
Всего во второй сезон войдёт восемь серий — они будут выходить каждую среду на стриминговых сервисах Hulu и Disney+. Премьера заключительного эпизода состоится 21 января.
Расписание выхода второго сезона сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»
- 1-я серия — 10 декабря;
- 2-я серия — 10 декабря;
- 3-я серия — 17 декабря;
- 4-я серия — 24 декабря;
- 5-я серия — 31 декабря;
- 6-я серия — 7 января;
- 7-я серия — 14 января;
- 8-я серия — 21 января.