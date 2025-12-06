6 декабря сборы фильма «Иллюзия обмана 3» в России достигли 1,5 млрд рублей. Такого результата лента достигла более чем за три недели российского проката, она вышла 13 ноября. Картина занимает второе место в чартах, уступая только приключенческой комедии «Волчок».

Третья часть знаменитой серии продолжает историю «Всадников», которые обучают новую команду фокусников. Они вновь продемонстрируют миру «головокружительные трюки, магию и превращения, каких ещё не видел мир».

Главных героев в «Иллюзии обмана 3» вновь сыграли Джесси Айзенберг («Социальная сеть»), Вуди Харрельсон («Настоящий детектив») и Морган Фриман («Тёмный рыцарь»). Режиссёром ленты выступил Рубен Фляйшер — автор фильмов «Веном» и «Анчартед: На картах не значится». Он также был постановщиком предыдущих фильмов серии.