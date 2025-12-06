Рецензия на фильм «Пять ночей с Фредди 2»

Не для случайного зрителя.

У экранизаций игр есть две глобальные цели: угодить старым фанатам или обрести новых. Второй путь сложнее, ведь стороннему зрителю мало отсылок, он ждёт безоговорочно хорошее кино. Это дорого и требует большого мастерства, но обычно окупается. Вспомните «Фоллаут», который стал мировым хитом и кратно увеличил онлайн в играх.

Авторы «Пяти ночей с Фредди» даже не собирались снимать нечто грандиозное и расширять аудиторию франшизы. Они сфокусировались исключительно на фанатах, которые блокировали перед аниматрониками двери, а потом открывали энциклопедии и вникали в мифологию. И вот этим фанатам всё понравилось. Они сделали кассу первому фильму и, посмеявшись над разгромными отзывами продолжения, наверняка повторят трюк.

Поэтому «Пяти ночам с Фредди 2» хватит и короткой рецензии. Вы фанат? Тогда идите на сеанс и останетесь довольны. Вы не в теме? Лучше обойдите кинотеатр стороной.

«Пять ночей с Фредди 2»: главное о фильме

Название: «Пять ночей с Фредди 2» (Five Nights at Freddy's 2).

Режиссёр: Эмма Тамми.

Актёры: Джош Хатчерсон, Элизабет Лэил, Пайпер Рубио и другие.

Дата выхода: 4 декабря 2025 года (в России неофициально с 11 декабря).

Жанр: ужасы.

Страна: США.

«Пять ночей с Фредди 2»: где смотреть?

Мировая премьера состоялась 4 декабря. Неофициальные показы в России стартуют 11 декабря. Цифровая версия выйдет ориентировочно в начале 2026-го.

Бюджет больше, качество — то же

Первая часть обошлась Universal в $20 млн, а в прокате заработала в 15 раз больше. Неудивительно, что кинокомпания поверила во франшизу и в этот раз выделила солидные для жанра $50 млн. Однако это не значит, что продолжение стало масштабнее, красивее и попросту лучше. Уровень качества у дилогии идентичный.

Сюжет раньше был спорным? Таким и остался: появляется новый злодей, который склоняет аниматроников ко злу, а герои противостоят ему и рассчитывают на помощь доброго Фредди. В 2023-м пугали в основном дешёвыми скримерами? Ничего не поменялось, железяки снова выпрыгивают из темноты. Актёры играли с переменным успехом? В продолжении – так же: даже замечательная Маккенна Грейс, которая в «Рассказе служанки» выдала феерию, теперь то убедительна, то странно кривляется.

Режиссёр Эмма Тамми и сценарист Скотт Коутон, который когда-то породил франшизу, не пытаются творить безупречное искусство. Они ставят на фанатов, поэтому нагружают кино отсылками и игровыми механикам. И в этом плане работают отлично.

Представьте момент, когда злодей замахивается на героев и вот-вот нанесёт фатальный удар. Однако без всяких предпосылок и вообще словно чёрт из табакерки выпрыгивает мишка Фредди и отрывает негодяю туловище. Зритель со стороны посмотрит на это действо и скажет: «Ну что за бред». А поклонники сойдут с ума от восторга. Потому что они следят за Фредди уже 10 лет, знают всю его предысторию и, возможно, ставят на полку фигурки персонажа. Они искренне счастливы, когда аниматроник получает звёздный час.

Момент можно неуклюже сравнить со «Мстителями». Когда Кэп наконец поднимает Мьёльнир, люди испытывают разные чувства. Случайная аудитория пожимает плечами, а давние фанаты, которые прожили с героем много приключений, покрываются мурашками. Это абсолютно нормально, просто Marvel метила именно в поклонников. Вот и создатели «Пяти ночей с Фредди» метят в них же.

По схожему принципу построен весь сиквел. Он не особо старательно погружает в жуткий мир, где аниматроники убивают людей, и бездарно презентует культовых героев. Скотт Коутон рассчитывает, что вы и без объяснений знаете, кто такой Майкл Афтон. Что вы уже встречали Марионетку и понимаете: она бывает бесконечно доброй, но становится садистом при встрече с врагом. Что вы с предвкушением потрёте ладони, когда персонажи таинственно скажут: «Он вернётся и станет сильнее». Вам-то понятно, о ком речь.

В сюжет ещё и геймплей из игр вплетён, однако адекватным он покажется лишь тем, кто зависал хотя бы в Five Nights at Freddy's 2. Враги там заглядывали в ваше убежище, и спастись удавалось, лишь надев маску аниматроника. В фильме Майк проворачивает ровно тот же трюк: нелепый для одних и ностальгически знакомый – для других.

Уверен, что ценители вселенной останутся довольны продолжением. Но что делать остальным? Даже не приближаться к кинотеатру, ведь без бэкграунда «Пять ночей с Фредди 2» покажется бестолковым и откровенно проходным хоррором.

«Пять ночей с Фредди 2»: стоит ли смотреть?

Если цените франшизу, то и без всяких рекомендаций запланировали поход в кино — и правильно сделали. В ином случае идти на сеанс не стоит, потому что как самостоятельное кино «Пять ночей с Фредди» не работает.

Оценка «Пяти ночей с Фредди 2» — 6 из 10

Понравилось

Фанаты будут в восторге от отсылок.

Аниматроники выглядят достойно.

Не понравилось