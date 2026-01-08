Русские комедии последних лет, которые рассмешат до слез

Последнее десятилетие подарило нам немало хороших комедий — без натужных шуток и штампованных сюжетов. Это фильмы, построенные на узнаваемых ситуациях, бытовых конфликтах и ярких героях, за которыми интересно наблюдать. Они одинаково хорошо работают и для семейного просмотра, и для вечера, когда хочется отключиться и просто посмеяться. В этой подборке «‎Рамблера» — самые удачные комедии последних лет, которые собрали большую аудиторию и стали по-настоящему народными.

© Кадр из фильма "Холоп"

«Холоп» (2019)

Режиссер: Клим Шипенко

История рассказывает о Григории — избалованном молодом человеке, сыне состоятельного отца. После очередного конфликта с законом его отправляют в экспериментальный проект, где воссоздана жизнь деревни XVIII века. Григорию приходится жить как крестьянину: выполнять физическую работу, соблюдать строгие правила и подчиняться старосте. Попав в непривычные условия, герой сталкивается с различными трудностями, которые вынуждают его пересмотреть свое поведение.

«Горько!» (2013–2014)

Режиссер: Жора Крыжовников

Действие происходит в день свадьбы, который постепенно превращается в хаос. Молодожены хотели небольшое торжество, но родственники активно вмешиваются в организацию мероприятия. Каждый пытается навязать собственное видение праздника. На фоне тостов, конкурсов, ссор и примирений события развиваются одновременно и непрерывно.

«Самый лучший день» (2015)

Режиссер: Жора Крыжовников

Сотрудник ГИБДД Дима готовится к свадьбе, но его планы рушатся после того, как его сбивает популярная певица. Она начинает проявлять к нему внимание, и это полностью меняет привычный уклад его жизни. Герой оказывается в пограничном состоянии: с одной стороны — стабильная жизнь и невеста, с другой — яркие приключения со звездой. Ему предстоит разобраться, чего он на самом деле хочет.

«Кухня. Последняя битва» (2017)

Режиссер: Антон Федотов

Шеф-повар Виктор Баринов получает предложение представить Россию на международном кулинарном чемпионате. Одновременно он узнает, что у него есть взрослый внебрачный сын, который тоже работает поваром. Их отношения складываются непросто: Баринов стремится доказать свой опыт, а молодой повар — проявить самостоятельность. Но так или иначе им придется наладить отношения.

«Яга. Кошмар темного леса» (2020)

Режиссер: Святослав Подгаевский

Несмотря на элементы ужасов, в фильме присутствует заметная комедийная линия. Подростки обнаруживают, что новая няня ведет себя странно и, возможно, связана с мифологическим существом. Когда младший брат главного героя исчезает, ребята отправляются его спасать и сталкиваются с параллельной реальностью.

«Декабристка» (2022)

Режиссер: Ольга Акатьева

Главная героиня — обычная сотрудница архива — случайно оказывается записанной в документы как потомственная декабристка. Из-за этой ошибки ее жизнь стремительно меняется: люди вокруг начинают относиться к ней как к представительнице известного рода. Женщина пытается разобраться, как исправить неточность, но каждое действие вызывает новые проблемы.

«Чебурашка» (2023)

Режиссер: Дмитрий Дьяченко

Необычное существо случайно попадает в небольшой город. Люди здесь живут замкнуто, почти не взаимодействуют друг с другом. Появление Чебурашки постепенно меняет привычный уклад: жители начинают общаться, разрешают старые конфликты и пересматривают свое отношение к окружающим.

«Невеста» (перезапуск, 2022)

Режиссер: Святослав Подгаевский

Молодой мужчина привозит девушку знакомиться со своей семьей. С самого начала встреча идет не по плану: родственники придумывают странные традиции, задают нелогичные вопросы и создают для пары массу нелепых испытаний. Героям приходится приспосабливаться к абсурдным правилам, чтобы не испортить отношения.

