«Аватар 3» может стать одним из самых дорогих фильмов

Фильм «Аватар-3: Огонь и пепел», снятый Джеймсом Кэмероном, может войти в число самых дорогостоящих картин в истории кино — на его съемки ушло порядка 400 млн долларов. Об этом сообщает Variety.

В киноиндустрии принято считать, что для полной окупаемости проект должен собрать в мировом прокате сумму, в 2,5 раза превышающую его бюджет. Таким образом, третьему «Аватару» необходимо заработать как минимум миллиард долларов, чтобы выйти в ноль.

Кроме того, будущее четвёртой части франшизы напрямую зависит от кассовых результатов третьего фильма. Кэмерон уверен, что проект окажется прибыльным, но ключевой вопрос — насколько высокой будет эта прибыль. Если она окажется лишь минимальной, продолжение съёмок может быть признано нецелесообразным. В таком случае режиссёр рассматривает альтернативный формат — развитие сюжета «Аватара» в виде графических романов.

На данный момент одними из самых дорогих фильмов в кино считаются «Пираты Карибского моря: На странных берегах» (2011) с бюджетом 379 млн долларов и «Миссия невыполнима: Финальная расплата» (2025) с бюджетом 400 млн долларов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».