Стала известна дата выхода анимационной антологии «Блокадные судьбы»

Анимационная антология «Блокадные судьбы» выйдет на экраны 22 января. Показ приурочат ко Дню воинской славы России, который отмечается 27 января. Об этом сообщили в кинокомпании «Вольга».

«Блокадные судьбы» – это сборник мультфильмов, выполненных в разнообразных современных техниках анимации. Все сюжеты основаны на подлинных событиях блокадного времени. Центральными персонажами многих историй стали дети и подростки, пережившие страшные дни.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе кинокомпании «Вольга», в киноантологию вошли восемь анимационных новелл, созданных российскими режиссерами и художниками. Среди них «Тревожная ночь» (режиссер Константин Бирюков), «Десятая линия» (режиссер Михаил Сафронов), «Кума» (режиссер Владимир Васильев), «Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков» (режиссер Инга Евтеева), «Чужой хлеб» (режиссер Андрей Бахурин), «Ленинградская молитва» (режиссер Михаил Сафронов), «Сон о мирной елке» (режиссер Анна Агринская) и «Шпиль» (режиссер Мария Дубровина).

Зрители получат возможность увидеть блокаду глазами простых горожан, узнать важные исторические факты и вместе с героями пройти сложный путь от трагических испытаний к вере в лучшее и надежде на победу. Эмоциональным финалом антологии станет погружение в атмосферу новогоднего праздника, как символа победы жизни над ужасами блокады – голодом, холодом и смертью.

Текст блокадных дневников оживят голоса известных актеров Елизаветы Боярской и Михаила Пореченкова. Продюсерскую работу над проектом взяли на себя Лариса Гучковская и Анастасия Кравцова.

