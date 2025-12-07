Как прошла премьера фильма «Снеговик»

В Москве состоялся премьерный показ новогоднего фильма-фэнтези "Снеговик". Лента выйдет в прокат с 11 декабря.

По сюжету Деда Мороза предала снежная колдунья Вьюга — она решила уничтожить волшебного старика и погрузить мир людей в новый ледниковый период, где она будет главная правительница.

Но на защиту Деда Мороза встает его главный помощник. Ему предстоит разгадать волшебный шифр и отыскать древний могущественный артефакт, спрятанный в людском мире на случай исчезновения волшебника. Помогать Снеговику в этом деле будут девочка Варя и ее мама.

Съемки фильма проходили весной.

Карина Разумовская, исполнившая одну из главных ролей — мамы, рассказала корреспонденту "РГ", что на съемках помогли погрузиться в атмосферу праздника «тонны искусственного бумажного снега, который лип ко всей одежде, лез в нос, глаза и уши. Но и вся съемочная группа была настолько энергична, излучала радость, что было ощущение Нового года каждый день».

Дмитрий Чеботарев, сыгравший Хранителя, поделился с нами, что самым интересным на съемках были сцена, «когда мы у подножья постамента "Рабочий и колхозница" изучаем герб Советского Союза. Там было холодно, но была люлька, на которой мы поднимались. Это была сложная для физического исполнения сцена. Еще был эпизод, который мы снимали в бункере на минус 17 этаже. Я даже не знал, что в Москве есть такое помещение».

Карина Разумовская рассказала, что сцены с анимационным Снеговиком снимались по три раза: сначала был артист небольшого роста в костюме снеговика из шариков, потом в таком же костюме, но зеленого цвета, и последний раз — играли с отсутствием партнера. Также она пообщалась с нами на тему вневременной истории об ожившем Снеговике, которая трогает сердца людей всех возрастов:

«Глубоко внутри мы все остаемся детьми, всегда надеемся на новогоднее чудо, что наши игрушки оживают. Это живет в каждом человеке, поэтому это всегда искренне отзывается».

Александр Самойленко, сыгравший в "Снеговике" главного волшебника, выбрал своим любимым новогодним фильмом для ответа на наш вопрос об этом комедию "Один дома", однако о том, удалось ли передать атмосферу праздника в новом фэнтези, он не смог рассказать, ссылаясь на то, что не смотрел финальный монтаж. Режиссер "Снеговика" Александр Бабаев вскоре объяснил, что в картине очень много компьютерной графики, поэтому они работали над ней даже за день до премьеры, поэтому, действительно, актеры смотрели "Снеговика" вместе со зрителями первый раз.

Екатерина Темнова, сыгравшая девочку Варю, сказала нам главную мысль фильма: