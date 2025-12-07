Появились тизер и постер комедии «Счастлив, когда ты нет»

Компания "Эскпонента фильм" поделилась тизер-трейлером и постером романтической комедии Игоря Марченко "Счастлив, когда ты нет", главные роли в которой исполнили Саша Бортич ("Я худею", "Холоп") и Гоша Токаев ("Пара из будущего", "Лада Голд").

© Российская Газета

По сюжету Евгений и Евгения — обладатели тяжелых характеров и сложностей в личной жизни — случайно встречаются на вечеринке и проникаются друг к другу взаимной антипатией, что не мешает им оказаться в одной постели. Перед молодыми людьми встает вопрос — можно ли быть счастливым с тем, кто все время раздражает, или лучше и не пытаться?

Премьера картины состоялась в рамках конкурса полнометражного дебютного кинофестиваля "Короче", где проект стал обладателем гран-при. Недавно лента вошла в шорт-лист премии кинокритиков "Белый слон-2025" — Токаев отмечен в номинации "Лучшая главная мужская роль", Марченко попал в категорию "Лучший полнометражный дебют".

Премьера запланирована на 12 февраля 2026 года.