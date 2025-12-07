Джеймс Ван работает над восьмой частью хоррора «Паранормальное явление»

Создатель франшиз "Пила", "Астрал" и "Заклятие" Джеймс Ван займется продюсированием нового "Паранормального явления" - восьмой главы популярной серии. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Автор оригинального картины Орен Пели также займет место продюсера. Производством и дистрибьюцией займется Paramount.

Глава Blumhouse Джейсон Блум отметил, что производство восьмой части хоррора является для студии приоритетом, т.е. долго ждать зрителям точно не придется.

"Паранормальное явление" 2007 года, снятое в жанре "найденной пленки", при бюджете в 15 тысяч долларов собрало в мировом прокате 194 миллиона, рекордные для начинающей студии.