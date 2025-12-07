Вышли первые серии второго сезона драмы «Золотое дно»

В онлайн-кинотеатре START вышли первые два эпизода второго сезона нашумевшей драмы "Золотое дно" — в честь этого события платформа представила подборку кадров со съемочной площадки, характер-постеры и ролик, в котором главные герои криминальной саги дают честную оценку тому, во что они оказываются втянуты.

В новом сезоне для семьи Градовых наступают еще более темные времена: компания "Галактика" попадает под санкции, ее финансовое положение стремительно ухудшается. Также на горизонте появляется новый игрок — хваткий и жесткий региональный предприниматель Верещагин (Даниил Страхов), который после ссоры с Градовым-старшим (Алексей Гуськов) из мести решает "отжать" все активы компании.

К своим ролям вернулись Юлия Снигирь, Павел Попов, Ангелина Пахомова, Валерий Карпов, Марина Ворожищева, Наталия Вдовина, Виктория Маслова, Юлия Франц, Юрий Насонов, Илья Ермолов и Александр Новин. К ним присоединились Сергей Горошко, Игорь Верник, Дмитрий Блохин, Лидия Вележева, Ксения Гусева и Елена Балабанова.

Над сценарием вновь трудились Сергей и Дмитрий Минаевы, кресло режиссера, как и в первом сезоне, занял Илья Ермолов ("Хирург").

Новые серии будут выходить каждую неделю по четвергам.