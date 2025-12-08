Сценарист комедии «Где моя тачка, чувак?» стыдится своей работы

Филип Старк, автор сценария культовой молодежной комедии "Где моя тачка, чувак?" (Dude, Whereʼs My Car? - 18+) 2000 года, написал для The Hollywood Reporter большую статью, в которой признался, что стыдится своего творения.

"Мне буквально стало дурно от юмора, который спустя четверть века кажется не то что не смешным, а даже оскорбительным. Там много шуток про секс-меньшинств, женщин и так далее. Но 25 лет назад все это казалось уместным", - рассказал он.

Вскоре после премьеры фильма Старк написал сценарий его продолжения ("Серьезно, чувак, где моя машина?"), однако проект так и не был запущен в производство.

Впоследствии он трудился над "Шоу 70-х", "Собакой с блогом" и мультсериалом South Park (18+) и вскоре понял, что карьера сценариста не задалась. Старк окончил университет со степенью магистра психологии и в настоящее время ведет частную практику с клиентами, занимающимися разговорной терапией. Также он написал книгу по разговорной терапии "Чувак, где мой Кар-тарсис?"

Кстати

Сюжет картины родился из нереализованной задумки полномасштабной игровой версии мультсериала "Бивис и Батт-Хед".

Диалог "Dude, where's your car?" / "Where's my car, dude?" ("Чувак, где твоя тачка?" / "Где моя тачка, чувак") был позаимствован из "Большого Лебовски" братьев Коэн.

Книга Майкла Мура "Где моя страна, чувак?", в которой он выступил с резкой критикой Джорджа Буша-младшего, легла в основу фильма "Фаренгейт 9/11", ставшего самой коммерчески успешной документальной лентой в истории кино.