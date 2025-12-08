Мистический триллер "Цинга" выйдет в кино 26 февраля 2026 года. Фильм режиссера Владимира Головнева получил главную награду IV открытого Российского кинофестиваля авторского кино "Зимний" и приз за лучший сценарий, а Никиту Ефремова, исполнившего главную роль, жюри признало лучшим актером смотра.

© Российская Газета

"Цинга" стал полнометражным дебютом Головнева, который до этого занимался созданием документальных фильмов, среди которых "Не от мира сего…", "Рад тебя видеть" и "Дальний план". Сценарий нового фильма, написанный при участии Евгения Григорьева, основан на легенде, которую он услышал еще в детстве.

"Эта история имеет документальные корни хотя бы потому, что она полностью выросла из подлинной ненецкой мифологии. Конечно, это художественный сценарий, но для меня было крайне важно, чтобы все, что связано с бытом и мифами ненцев Ямала, было абсолютно достоверно. Я пытался что-то домысливать и сочинять, но каждый раз, возвращаясь к основанию в настоящих мифах, чувствовал, будто у меня вырастали крылья. Я не мог прыгнуть выше тысячелетней истории этих людей", - отметил режиссер Владимир Головнев.

"Цинга" - история о молодом миссионере-послушнике, который сталкивается с загадочным миром ямальских оленеводов. Ему предстоит пройти испытания и грехопадения, чтобы обрести себя. А на краю земли страшная опасность приходит к нему в обличье красивой женщины.

Также в фильме снялись Евгения Манджиева, Дмитрий Поднозов, Георгий Бессонов, Тимур Романов и другие.