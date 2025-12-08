Победитель фестиваля «Зимний» «Цинга» выйдет в кино 26 февраля
Мистический триллер "Цинга" выйдет в кино 26 февраля 2026 года. Фильм режиссера Владимира Головнева получил главную награду IV открытого Российского кинофестиваля авторского кино "Зимний" и приз за лучший сценарий, а Никиту Ефремова, исполнившего главную роль, жюри признало лучшим актером смотра.
"Цинга" стал полнометражным дебютом Головнева, который до этого занимался созданием документальных фильмов, среди которых "Не от мира сего…", "Рад тебя видеть" и "Дальний план". Сценарий нового фильма, написанный при участии Евгения Григорьева, основан на легенде, которую он услышал еще в детстве.
"Эта история имеет документальные корни хотя бы потому, что она полностью выросла из подлинной ненецкой мифологии. Конечно, это художественный сценарий, но для меня было крайне важно, чтобы все, что связано с бытом и мифами ненцев Ямала, было абсолютно достоверно. Я пытался что-то домысливать и сочинять, но каждый раз, возвращаясь к основанию в настоящих мифах, чувствовал, будто у меня вырастали крылья. Я не мог прыгнуть выше тысячелетней истории этих людей", - отметил режиссер Владимир Головнев.
"Цинга" - история о молодом миссионере-послушнике, который сталкивается с загадочным миром ямальских оленеводов. Ему предстоит пройти испытания и грехопадения, чтобы обрести себя. А на краю земли страшная опасность приходит к нему в обличье красивой женщины.
Также в фильме снялись Евгения Манджиева, Дмитрий Поднозов, Георгий Бессонов, Тимур Романов и другие.