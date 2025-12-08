Paramount начала враждебное поглощение Warner Bros.

Paramount начинает враждебное поглощение Warner Bros. Discovery — корпорация планирует предложить акционерам WBD примерно на $ 18 млрд больше наличных денег за сделку: куда больше, нежели Netflix.

Paramount готова предложить около $ 30 за акцию Warner Bros. Discovery, тогда как Netflix — $ 27,75 за акцию. Общая сумма сделки у Netflix насчитывает $ 82,7 млрд, тогда как Paramount теперь предлагает $ 108 млрд.

Однако Paramount хочет заполучить всю Warner Bros. Discovery, включая старое телевизионное и кабельное направление, которое Netflix не планировал покупать.

Как всё в итоге разрешится — вопрос, ответ на который мы получим после голосования инвесторов. Сделка с Netflix изначально была очень громкой, поскольку Netflix очень большой игрок на рынке и регуляторы очень внимательно бы отнеслись к такому мероприятию. Даже Дональд Трамп заявил, что любая сделка по Warner Bros. Discovery будет проходить очень тщательное изучение.